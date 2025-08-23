Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме рассказали, за чей счет должно проходить восстановление Украины - 23.08.2025
В Госдуме рассказали, за чей счет должно проходить восстановление Украины
В Госдуме рассказали, за чей счет должно проходить восстановление Украины
Восстановление послевоенной Украины должно проходить за счет Франции, Великобритании и Германии, как самых крупных бенефициаров и спонсоров украинского... | 23.08.2025, ПРАЙМ
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – ПРАЙМ. Восстановление послевоенной Украины должно проходить за счет Франции, Великобритании и Германии, как самых крупных бенефициаров и спонсоров украинского конфликта, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. "Такой важнейший вопрос как восстановление поствоенной Украины должно проходить за счет Британии, Германии и Франции, как самых вероломных бенефициаров и спонсоров украинского конфликта", - сказал Шеремет агентству. По его мнению, США должны принудить эти страны срочно сформировать фонд из собственных резервов с целью восстановления Украины. "Именно политикой Британии, Германии и Франции был нанесен колоссальный ущерб Украине, из-за их недальновидного вмешательства в ее внутренние дела, что предсказуемо вызвало разрушительную обратную реакцию", - подчеркнул депутат. По его словам, Запад несет полнейшую моральную и политическую ответственность за совершенную в целом украинскую провокацию с целью разжигания военного конфликта с Россией.
12:12 23.08.2025 (обновлено: 12:14 23.08.2025)
 
В Госдуме рассказали, за чей счет должно проходить восстановление Украины

Шеремет: восстановление Украины должно проходить за счет Франции, Британии и Германии

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – ПРАЙМ. Восстановление послевоенной Украины должно проходить за счет Франции, Великобритании и Германии, как самых крупных бенефициаров и спонсоров украинского конфликта, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
"Такой важнейший вопрос как восстановление поствоенной Украины должно проходить за счет Британии, Германии и Франции, как самых вероломных бенефициаров и спонсоров украинского конфликта", - сказал Шеремет агентству.
По его мнению, США должны принудить эти страны срочно сформировать фонд из собственных резервов с целью восстановления Украины.
"Именно политикой Британии, Германии и Франции был нанесен колоссальный ущерб Украине, из-за их недальновидного вмешательства в ее внутренние дела, что предсказуемо вызвало разрушительную обратную реакцию", - подчеркнул депутат.
По его словам, Запад несет полнейшую моральную и политическую ответственность за совершенную в целом украинскую провокацию с целью разжигания военного конфликта с Россией.
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
Глава МИД Украины пообещал Польше преференции в проектах по восстановлению
1 августа, 19:49
 
