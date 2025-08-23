https://1prime.ru/20250823/ukraina-861134672.html

В Госдуме рассказали, за чей счет должно проходить восстановление Украины

2025-08-23T12:12+0300

2025-08-23T12:12+0300

2025-08-23T12:14+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861104085_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_f89f170da3ff467faaccf33527199167.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – ПРАЙМ. Восстановление послевоенной Украины должно проходить за счет Франции, Великобритании и Германии, как самых крупных бенефициаров и спонсоров украинского конфликта, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. "Такой важнейший вопрос как восстановление поствоенной Украины должно проходить за счет Британии, Германии и Франции, как самых вероломных бенефициаров и спонсоров украинского конфликта", - сказал Шеремет агентству. По его мнению, США должны принудить эти страны срочно сформировать фонд из собственных резервов с целью восстановления Украины. "Именно политикой Британии, Германии и Франции был нанесен колоссальный ущерб Украине, из-за их недальновидного вмешательства в ее внутренние дела, что предсказуемо вызвало разрушительную обратную реакцию", - подчеркнул депутат. По его словам, Запад несет полнейшую моральную и политическую ответственность за совершенную в целом украинскую провокацию с целью разжигания военного конфликта с Россией.

2025

