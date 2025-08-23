Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не в силах". На Западе рассказали об отчаянном шаге Украины - 23.08.2025
Спецоперация на Украине
"Не в силах". На Западе рассказали об отчаянном шаге Украины
Атаки Украины на нефтепровод "Дружба" связаны с отчаянием из-за неудач на фронте, пишет UnHerd.
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Атаки Украины на нефтепровод "Дружба" связаны с отчаянием из-за неудач на фронте, пишет UnHerd."Киев пытается укрепить свою позицию на текущих переговорах. Однако эти атаки также свидетельствуют о растущем чувстве отчаяния: не в силах переломить ход боевых действий, Украина переходит к ударам по инфраструктуре", — говорится в публикации.В пятницу министр экономики Словакии Денис Сакова и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщили, что вооруженные силы Украины вновь атаковали нефтепровод "Дружба". В результате этих действий Будапешт и Братислава оказались без поставок нефти почти на неделю. Атаки ВСУ вызвали недовольство президента США Дональда Трампа, о чем рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Киевский режим не впервые наносит удары по инфраструктуре "Дружбы". В марте украинский беспилотник атаковал измерительную станцию трубопровода, что также привело к прекращению поставок российской нефти в Венгрию. Генеральный штаб вооруженных сил Украины взял на себя ответственность за этот инцидент.
13:36 23.08.2025
 
"Не в силах". На Западе рассказали об отчаянном шаге Украины

UnHerd: Киев атакует нефтепровод Дружба из-за провалов на поле боя

Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Атаки Украины на нефтепровод "Дружба" связаны с отчаянием из-за неудач на фронте, пишет UnHerd.
"Киев пытается укрепить свою позицию на текущих переговорах. Однако эти атаки также свидетельствуют о растущем чувстве отчаяния: не в силах переломить ход боевых действий, Украина переходит к ударам по инфраструктуре", — говорится в публикации.
В пятницу министр экономики Словакии Денис Сакова и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщили, что вооруженные силы Украины вновь атаковали нефтепровод "Дружба". В результате этих действий Будапешт и Братислава оказались без поставок нефти почти на неделю.
Атаки ВСУ вызвали недовольство президента США Дональда Трампа, о чем рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Киевский режим не впервые наносит удары по инфраструктуре "Дружбы". В марте украинский беспилотник атаковал измерительную станцию трубопровода, что также привело к прекращению поставок российской нефти в Венгрию. Генеральный штаб вооруженных сил Украины взял на себя ответственность за этот инцидент.
Заголовок открываемого материала