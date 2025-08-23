https://1prime.ru/20250823/ukraina-861137651.html

"Не в силах". На Западе рассказали об отчаянном шаге Украины

"Не в силах". На Западе рассказали об отчаянном шаге Украины

23.08.2025

Атаки Украины на нефтепровод "Дружба" связаны с отчаянием из-за неудач на фронте, пишет UnHerd.

спецоперация на украине

украина

всу

МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Атаки Украины на нефтепровод "Дружба" связаны с отчаянием из-за неудач на фронте, пишет UnHerd."Киев пытается укрепить свою позицию на текущих переговорах. Однако эти атаки также свидетельствуют о растущем чувстве отчаяния: не в силах переломить ход боевых действий, Украина переходит к ударам по инфраструктуре", — говорится в публикации.В пятницу министр экономики Словакии Денис Сакова и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщили, что вооруженные силы Украины вновь атаковали нефтепровод "Дружба". В результате этих действий Будапешт и Братислава оказались без поставок нефти почти на неделю. Атаки ВСУ вызвали недовольство президента США Дональда Трампа, о чем рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Киевский режим не впервые наносит удары по инфраструктуре "Дружбы". В марте украинский беспилотник атаковал измерительную станцию трубопровода, что также привело к прекращению поставок российской нефти в Венгрию. Генеральный штаб вооруженных сил Украины взял на себя ответственность за этот инцидент.

украина

2025

