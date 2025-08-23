https://1prime.ru/20250823/veypy-861132523.html
Володин анонсировал рассмотрение в Госдуме законопроекта о запрете вейпов
2025-08-23T10:48+0300
2025-08-23T10:48+0300
2025-08-23T10:50+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Госдума в ближайшие два месяца выйдет на принятие законопроекта о полном запрете вейпов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Президент РФ Владимир Путин в пятницу поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в Нижегородской области."Депутатами Государственной думы от различных фракций были внесены законодательные инициативы о полном запрете вейпов, но до сегодняшнего дня они не находили поддержки в правительстве. После решения президента в ближайшие 2 месяца мы выйдем на принятие законопроекта", - написал Володин в своем канале в Max.По его словам, абсолютное большинство депутатов Госдумы поддерживает полный запрет продажи вейпов."С такой просьбой вчера к президенту обратился губернатор Нижегородской области, предложив дать регионам право принимать подобные решения. Аналогичные инициативы ранее звучали от руководителей других субъектов Российской Федерации, в том числе Вологодской области, а также от родителей и учителей. Наш президент Владимир Владимирович Путин поддержал", - отметил председатель Госдумы.Володин напомнил, что в проведенном им опросе на эту тему приняли участие 265 тысяч человек, из которых 74% выступили за полный запрет продажи вейпов и жидкостей к ним."С 2023 года не допускается реализация электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции детям. Повышены штрафы за подобное правонарушение. Введена уголовная ответственность за неоднократную продажу несовершеннолетним. Вместе с тем видим, что данных мер недостаточно", - добавил он.Председатель Госдумы подчеркнул, что вейпы и прочие электронные сигареты наносят вред здоровью человека и могут привести к тяжёлым заболеваниям.
