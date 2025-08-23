Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Умер Кирилл Вышинский - 23.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250823/vyshinskiy-861128949.html
Умер Кирилл Вышинский
Умер Кирилл Вышинский - 23.08.2025, ПРАЙМ
Умер Кирилл Вышинский
После тяжелой и продолжительной болезни на 59-м году жизни скончался журналист Кирилл Вышинский, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня", это... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T09:38+0300
2025-08-23T09:41+0300
общество
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861128791_0:0:3191:1794_1920x0_80_0_0_494b972336f38c1d920164ee1cd08bca.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. После тяжелой и продолжительной болезни на 59-м году жизни скончался журналист Кирилл Вышинский, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня", это произошло в Москве в субботу, 23 августа.Кирилл Вышинский родился 19 февраля 1967 года в Днепропетровске. Окончив школу и отслужив в Советской Армии, поступил на филологический факультет Днепропетровского университета, окончив который в 1991 году, он поступил на работу учителем русского языка и литературы в свою родную школу.В журналистику пришел в 1996 году: работал шеф-редактором "11 канала" в Днепропетровске; затем, с 1999 по 2006 был редактором и телеведущим на украинском ICTV, где был шеф-редактором службы информации и программы "Подробно" с Дмитрием Киселевым, вел свою программу "На самом деле". В октябре 2006 года перешел на работу в ВГТРК, став собкором в Киеве. А после государственного переворота на Украине, произошедшего в феврале 2014 года, стал руководителем агентства "РИА Новости-Украина" в составе медиагруппы "Россия сегодня".В сентябре 2015 года получил российское гражданство, сохранив при этом и украинское. В мае 2018 года после обысков СБУ в "РИА Новости-Украина" Кирилл был задержан, а затем арестован и брошен за решетку по надуманному обвинению в "госизмене" - в вину ему ставилась его публичная позиция как журналиста относительно происходящих на Украине событий, притеснений свободы слова после госпереворота. Задержание Вышинского вызвало бурю возмущения международных журналистских и правозащитных организаций в адрес украинских властей. С требованием об освобождении Кирилла выступили МИД РФ, направивший две ноты протеста Украине, Союз журналистов России, президентский Совет по правам человека, Общественная палата, депутаты Госдумы.Президент России Владимир Путин на встрече с тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель поднял вопрос о беспрецедентном задержании журналиста, а та пообещала поговорить с Петром Порошенко. В заключении Кирилл пробыл 470 дней, пока длились судебные разбирательства по мере пресечения. Лишь 7 сентября 2019 года он был освобожден в рамках обмена между Россией и Украиной. В октябре того же года Вышинский стал членом Совета по правам человека при президенте России, оставшись работать в медиагруппе "Россия сегодня".Кроме того, он вел авторские программы на ВГТРК. Так, Владимир Путин в декабре 2022 года рассказал, что смотрит передачу Вышинского "Типичная Украина" и назвал ее убедительной и глубокой.В "России сегодня" Кирилл Вышинский был автором множества аналитических и публицистических материалов на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik, был исполнительным директором медиагруппы "Россия сегодня". Кирилл также стал лауреатом премии правительства России в области СМИ. Как член СПЧ он активно боролся за права журналистов на Украине и в странах Балтии, выступал на эту тему в Парламентской ассамблее Совета Европы, в ОБСЕ. Активно боролся с цензурой зарубежных интернет-платформ в отношении российских СМИ. Так, в декабре 2020 года на встрече СПЧ с Путиным Кирилл поднял вопрос о необходимости регистрации иностранных интернет-платформ в России как субъектов правого поля, при этом президент РФ поблагодарил его за внимание к данной проблеме и пообещал, что даст соответствующее поручение администрации и правительству.Кирилл написал книгу о времени, проведенном в украинских застенках "Жил напротив тюрьмы". Вышинский был награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" и медалью "За возвращение Крыма".Кирилл был талантливым руководителем, чье чувство юмора и здоровая самоирония вдохновляли людей. Журналисты и все сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" выражают самые глубокие соболезнования родным и близким Кирилла и всегда будут хранить память о нем.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861128791_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_ead5b563790a3a421af6de26c4cce6af.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, москва
Общество , РОССИЯ, МОСКВА
09:38 23.08.2025 (обновлено: 09:41 23.08.2025)
 
Умер Кирилл Вышинский

Исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский умер после болезни

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКирилл Вышинский
Кирилл Вышинский - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Кирилл Вышинский. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. После тяжелой и продолжительной болезни на 59-м году жизни скончался журналист Кирилл Вышинский, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня", это произошло в Москве в субботу, 23 августа.
Кирилл Вышинский родился 19 февраля 1967 года в Днепропетровске. Окончив школу и отслужив в Советской Армии, поступил на филологический факультет Днепропетровского университета, окончив который в 1991 году, он поступил на работу учителем русского языка и литературы в свою родную школу.
В журналистику пришел в 1996 году: работал шеф-редактором "11 канала" в Днепропетровске; затем, с 1999 по 2006 был редактором и телеведущим на украинском ICTV, где был шеф-редактором службы информации и программы "Подробно" с Дмитрием Киселевым, вел свою программу "На самом деле". В октябре 2006 года перешел на работу в ВГТРК, став собкором в Киеве. А после государственного переворота на Украине, произошедшего в феврале 2014 года, стал руководителем агентства "РИА Новости-Украина" в составе медиагруппы "Россия сегодня".
В сентябре 2015 года получил российское гражданство, сохранив при этом и украинское. В мае 2018 года после обысков СБУ в "РИА Новости-Украина" Кирилл был задержан, а затем арестован и брошен за решетку по надуманному обвинению в "госизмене" - в вину ему ставилась его публичная позиция как журналиста относительно происходящих на Украине событий, притеснений свободы слова после госпереворота. Задержание Вышинского вызвало бурю возмущения международных журналистских и правозащитных организаций в адрес украинских властей. С требованием об освобождении Кирилла выступили МИД РФ, направивший две ноты протеста Украине, Союз журналистов России, президентский Совет по правам человека, Общественная палата, депутаты Госдумы.
Президент России Владимир Путин на встрече с тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель поднял вопрос о беспрецедентном задержании журналиста, а та пообещала поговорить с Петром Порошенко. В заключении Кирилл пробыл 470 дней, пока длились судебные разбирательства по мере пресечения. Лишь 7 сентября 2019 года он был освобожден в рамках обмена между Россией и Украиной. В октябре того же года Вышинский стал членом Совета по правам человека при президенте России, оставшись работать в медиагруппе "Россия сегодня".
Кроме того, он вел авторские программы на ВГТРК. Так, Владимир Путин в декабре 2022 года рассказал, что смотрит передачу Вышинского "Типичная Украина" и назвал ее убедительной и глубокой.
В "России сегодня" Кирилл Вышинский был автором множества аналитических и публицистических материалов на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik, был исполнительным директором медиагруппы "Россия сегодня". Кирилл также стал лауреатом премии правительства России в области СМИ. Как член СПЧ он активно боролся за права журналистов на Украине и в странах Балтии, выступал на эту тему в Парламентской ассамблее Совета Европы, в ОБСЕ. Активно боролся с цензурой зарубежных интернет-платформ в отношении российских СМИ. Так, в декабре 2020 года на встрече СПЧ с Путиным Кирилл поднял вопрос о необходимости регистрации иностранных интернет-платформ в России как субъектов правого поля, при этом президент РФ поблагодарил его за внимание к данной проблеме и пообещал, что даст соответствующее поручение администрации и правительству.
Кирилл написал книгу о времени, проведенном в украинских застенках "Жил напротив тюрьмы". Вышинский был награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" и медалью "За возвращение Крыма".
Кирилл был талантливым руководителем, чье чувство юмора и здоровая самоирония вдохновляли людей. Журналисты и все сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" выражают самые глубокие соболезнования родным и близким Кирилла и всегда будут хранить память о нем.
 
ОбществоРОССИЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала