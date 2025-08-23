Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киселев назвал Вышинского примером высочайшего гражданского стандарта - 23.08.2025
Киселев назвал Вышинского примером высочайшего гражданского стандарта
2025-08-23T09:55+0300
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Журналист и исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, скончавшийся в субботу, являл собой пример высочайшего гражданского и профессионального стандарта, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы и многолетний товарищ и соратник Вышинского Дмитрий Киселёв. "Кирилл, как талантливый журналист и патриот нашей общей культуры, на себе испытал всю изощренную жестокость пещерного украинского нацизма. Лишь за сотрудничество с нашей редакцией его бросили в тюрьму, где он провел долгие 15 месяцев в сравнимых с пытками условиях… Кирилл Вышинский останется в нашей памяти примером высочайшего гражданского, профессионального и человеческого стандарта", - сказал Киселёв. Вышинский скончался в Москве в субботу после тяжелой и продолжительной болезни на 59-м году жизни. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", он был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".
09:55 23.08.2025
 
Киселев назвал Вышинского примером высочайшего гражданского стандарта

Киселёв назвал Вышинского примером высочайшего гражданского и профессионального стандарта

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКирилл Вышинский на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня"
Кирилл Вышинский на пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Кирилл Вышинский на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Журналист и исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, скончавшийся в субботу, являл собой пример высочайшего гражданского и профессионального стандарта, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы и многолетний товарищ и соратник Вышинского Дмитрий Киселёв.
"Кирилл, как талантливый журналист и патриот нашей общей культуры, на себе испытал всю изощренную жестокость пещерного украинского нацизма. Лишь за сотрудничество с нашей редакцией его бросили в тюрьму, где он провел долгие 15 месяцев в сравнимых с пытками условиях… Кирилл Вышинский останется в нашей памяти примером высочайшего гражданского, профессионального и человеческого стандарта", - сказал Киселёв.
Вышинский скончался в Москве в субботу после тяжелой и продолжительной болезни на 59-м году жизни. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", он был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".
Умер Кирилл Вышинский
