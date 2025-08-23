Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Саратовской области задержали соучастника убийства генерала Москалика
Спецоперация на Украине
В Саратовской области задержали соучастника убийства генерала Москалика
В Саратовской области задержали соучастника убийства генерала Москалика
Соучастник организованного спецслужбами Украины убийства в апреле 2025 года в Подмосковье замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ... | 23.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Соучастник организованного спецслужбами Украины убийства в апреле 2025 года в Подмосковье замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика задержан в Саратовской области, он также причастен к передаче Киеву информации о военнослужащих ВКС России, руководителях и сотрудниках оборонных предприятий, а также объектах критической и транспортной инфраструктуры региона, сообщила в субботу ФСБ России. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Саратовской области задержан гражданин России, 1976 г.р., причастный к доставке в Московский регион по заданию украинских спецслужб самодельного взрывного устройства, в результате подрыва которого 25 апреля 2025 года погиб заместитель начальника главного оперативного управления ГШ ВС России генерал-лейтенант Москалик Я.Я., а также к сбору и передаче противнику информации в отношении военнослужащих ВКС России, руководителей и сотрудников оборонных предприятий, объектов критической и транспортной инфраструктуры Саратовской области", - говорится в сообщении. "Установлено, что в июле 2023 года посредством мессенджера WhatsApp задержанный инициативно вышел на контакт с сотрудником украинских спецслужб, которому дал согласие на осуществление деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, за денежное вознаграждение", - добавили в ФСБ. Отмечается, что следственным отделом УФСБ России по Саратовской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о пособничестве в совершении теракта и незаконном сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенных организованной группой, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также, по информации ФСБ, проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для квалификации деяний задержанного по статье о государственной измене. "ФСБ России в очередной раз напоминает, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp с целью вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность. Пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения", - подчеркивается в сообщении. Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб в результате террористического акта в Балашихе 25 апреля нынешнего года. Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, Кузин в сентябре 2023 года прибыл в Россию и проживал в московском регионе, где ожидал конкретных указаний куратора из СБУ. За совершенное преступление ему обещали 18 тысяч долларов.
россия, рф, украина, московская область, фсб, вс рф, вкс
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, Московская область, ФСБ, ВС РФ, ВКС
10:00 23.08.2025
 
В Саратовской области задержали соучастника убийства генерала Москалика

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Соучастник организованного спецслужбами Украины убийства в апреле 2025 года в Подмосковье замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика задержан в Саратовской области, он также причастен к передаче Киеву информации о военнослужащих ВКС России, руководителях и сотрудниках оборонных предприятий, а также объектах критической и транспортной инфраструктуры региона, сообщила в субботу ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Саратовской области задержан гражданин России, 1976 г.р., причастный к доставке в Московский регион по заданию украинских спецслужб самодельного взрывного устройства, в результате подрыва которого 25 апреля 2025 года погиб заместитель начальника главного оперативного управления ГШ ВС России генерал-лейтенант Москалик Я.Я., а также к сбору и передаче противнику информации в отношении военнослужащих ВКС России, руководителей и сотрудников оборонных предприятий, объектов критической и транспортной инфраструктуры Саратовской области", - говорится в сообщении.
"Установлено, что в июле 2023 года посредством мессенджера WhatsApp задержанный инициативно вышел на контакт с сотрудником украинских спецслужб, которому дал согласие на осуществление деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, за денежное вознаграждение", - добавили в ФСБ.
Отмечается, что следственным отделом УФСБ России по Саратовской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о пособничестве в совершении теракта и незаконном сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенных организованной группой, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также, по информации ФСБ, проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для квалификации деяний задержанного по статье о государственной измене.
"ФСБ России в очередной раз напоминает, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp с целью вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность. Пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения", - подчеркивается в сообщении.
Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб в результате террористического акта в Балашихе 25 апреля нынешнего года. Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, Кузин в сентябре 2023 года прибыл в Россию и проживал в московском регионе, где ожидал конкретных указаний куратора из СБУ. За совершенное преступление ему обещали 18 тысяч долларов.
