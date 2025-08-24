https://1prime.ru/20250824/aeroport-861159488.html

В аэропорту Екатеринбурга отменили три рейса

В аэропорту Екатеринбурга отменили три рейса - 24.08.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Екатеринбурга отменили три рейса

24.08.2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – ПРАЙМ. Три рейса отменены, 12 задерживаются в аэропорту Екатеринбурга "Кольцово", следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. Судя по информации онлайн-табло, задерживаются рейсы в Самару, Санкт-Петербург, Москву, Сургут, Минеральные Воды, Сочи, Архангельск, Тбилиси, Хургаду. Все три рейса отменены в Москву. Об изменении расписания на воскресенье заявили и в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии". "В настоящий момент несколько воздушных судов находятся на запасных аэродромах ожидая открытия аэропортов. Среди них U6-1592 Анталья – Нижний Новгород, U6-1849 Волгоград – Анталья, U6-146 Сочи – Самара, U6-174 Кольцово – Пулково и другие", – говорится в сообщении перевозчика.

