В аэропорту Екатеринбурга отменили три рейса - 24.08.2025
https://1prime.ru/20250824/aeroport-861159488.html
В аэропорту Екатеринбурга отменили три рейса
В аэропорту Екатеринбурга отменили три рейса
Три рейса отменены, 12 задерживаются в аэропорту Екатеринбурга "Кольцово", следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
2025-08-24T09:13+0300
2025-08-24T09:13+0300
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – ПРАЙМ. Три рейса отменены, 12 задерживаются в аэропорту Екатеринбурга "Кольцово", следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. Судя по информации онлайн-табло, задерживаются рейсы в Самару, Санкт-Петербург, Москву, Сургут, Минеральные Воды, Сочи, Архангельск, Тбилиси, Хургаду. Все три рейса отменены в Москву. Об изменении расписания на воскресенье заявили и в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии". "В настоящий момент несколько воздушных судов находятся на запасных аэродромах ожидая открытия аэропортов. Среди них U6-1592 Анталья – Нижний Новгород, U6-1849 Волгоград – Анталья, U6-146 Сочи – Самара, U6-174 Кольцово – Пулково и другие", – говорится в сообщении перевозчика.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:0:2651:1988_1920x0_80_0_0_37b13d7624b06d006ed37179d95a70d2.jpg
1920
1920
true
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – ПРАЙМ. Три рейса отменены, 12 задерживаются в аэропорту Екатеринбурга "Кольцово", следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
Судя по информации онлайн-табло, задерживаются рейсы в Самару, Санкт-Петербург, Москву, Сургут, Минеральные Воды, Сочи, Архангельск, Тбилиси, Хургаду. Все три рейса отменены в Москву.
Об изменении расписания на воскресенье заявили и в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии". "В настоящий момент несколько воздушных судов находятся на запасных аэродромах ожидая открытия аэропортов. Среди них U6-1592 АнтальяНижний Новгород, U6-1849 Волгоград – Анталья, U6-146 Сочи – Самара, U6-174 Кольцово – Пулково и другие", – говорится в сообщении перевозчика.
