Политика
Вэнс заявил, что Болтону может грозить суд, если докажут его вину
2025-08-24T18:50+0300
2025-08-24T18:50+0300
политика
общество
сша
дональд трамп
джей ди вэнс
джо байден
new york post
ВАШИНГТОН, 24 авг - ПРАЙМ. Бывшему советнику по национальной безопасности США Джону Болтону может грозить суд в том случае, если ФБР установит наличие совершенных им преступлений, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Имеется общая широкая обеспокоенность по поводу Болтона. Они (ФБР - ред.) намерены заняться этим вопросом… Если преступления нет, мы не будем возбуждать уголовное дело. Если же преступление есть, конечно, Болтон получит свое в суде. Так и должно быть", - сказал Вэнс в интервью телеканалу NBC News. Вице-президент США добавил, что вопрос о наличии у Болтона секретных документов является частью проводимого расследования. При этом политик подчеркнул, что американские правоохранители руководствуются "законом, а не политикой" в рамках действующей администрации президента США Дональда Трампа. "Я предполагаю, что он не задержан и не будет задержан до тех пор, пока не будет возбуждено уголовное дело, если это действительно случится", - добавил Вэнс. В пятницу агенты ФБР ворвались в дом Болтона для обысков в рамках расследования, касающегося нацбезопасности, сообщила газета New York Post со ссылкой на чиновника из администрации Трампа. Как отмечается, расследование проводится по распоряжению директора ФБР Кэша Пателя. На своей странице в соцсети X он написал в пятницу, что "никто не стоит выше закона", добавив, что агенты ФБР находятся на задании. При этом он ничего не сообщил о расследовании в отношении Болтона. Высокопоставленный американский чиновник заявил газете, что расследование, которое касается секретных документов, было изначально открыто несколько лет назад, но администрация бывшего президента США Джо Байдена закрыла его "по политическим причинам". В 2021 году администрация Байдена отказалась от иска, выдвинутого при первом сроке Трампа против Болтона. Первая администрация Трампа пыталась приостановить в судебном порядке выход книги Болтона. Суд отказался на том основании, что она уже разошлась на момент запроса, но упомянул о возможности ответственности для Болтона за разглашение секретных сведений. Книга вышла в июне 2020 года, в ней Болтон резко раскритиковал Трампа. Дело продолжалось, несмотря на выход книги. Администрация Трампа утверждала, что в книге содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал ее содержание с властями. Болтон заявлял, что никаких секретных сведений в книге нет. По его словам, он согласовал с Белым домом четыре раунда правок, но затем администрация потребовала от него убрать из книги нелестные высказывания о Трампе.
сша
общество , сша, дональд трамп, джей ди вэнс, джо байден, new york post
Политика, Общество , США, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Джо Байден, New York Post
18:50 24.08.2025
 
Вэнс заявил, что Болтону может грозить суд, если докажут его вину

Вэнс: Болтону может грозить суд, если ФБР установит наличие совершенных им преступлений

ВАШИНГТОН, 24 авг - ПРАЙМ. Бывшему советнику по национальной безопасности США Джону Болтону может грозить суд в том случае, если ФБР установит наличие совершенных им преступлений, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Имеется общая широкая обеспокоенность по поводу Болтона. Они (ФБР - ред.) намерены заняться этим вопросом… Если преступления нет, мы не будем возбуждать уголовное дело. Если же преступление есть, конечно, Болтон получит свое в суде. Так и должно быть", - сказал Вэнс в интервью телеканалу NBC News.
Вице-президент США добавил, что вопрос о наличии у Болтона секретных документов является частью проводимого расследования. При этом политик подчеркнул, что американские правоохранители руководствуются "законом, а не политикой" в рамках действующей администрации президента США Дональда Трампа.
"Я предполагаю, что он не задержан и не будет задержан до тех пор, пока не будет возбуждено уголовное дело, если это действительно случится", - добавил Вэнс.
В пятницу агенты ФБР ворвались в дом Болтона для обысков в рамках расследования, касающегося нацбезопасности, сообщила газета New York Post со ссылкой на чиновника из администрации Трампа. Как отмечается, расследование проводится по распоряжению директора ФБР Кэша Пателя. На своей странице в соцсети X он написал в пятницу, что "никто не стоит выше закона", добавив, что агенты ФБР находятся на задании. При этом он ничего не сообщил о расследовании в отношении Болтона.
Высокопоставленный американский чиновник заявил газете, что расследование, которое касается секретных документов, было изначально открыто несколько лет назад, но администрация бывшего президента США Джо Байдена закрыла его "по политическим причинам".
В 2021 году администрация Байдена отказалась от иска, выдвинутого при первом сроке Трампа против Болтона. Первая администрация Трампа пыталась приостановить в судебном порядке выход книги Болтона. Суд отказался на том основании, что она уже разошлась на момент запроса, но упомянул о возможности ответственности для Болтона за разглашение секретных сведений. Книга вышла в июне 2020 года, в ней Болтон резко раскритиковал Трампа. Дело продолжалось, несмотря на выход книги. Администрация Трампа утверждала, что в книге содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал ее содержание с властями. Болтон заявлял, что никаких секретных сведений в книге нет. По его словам, он согласовал с Белым домом четыре раунда правок, но затем администрация потребовала от него убрать из книги нелестные высказывания о Трампе.
Политика Общество США Дональд Трамп Джей Ди Вэнс Джо Байден New York Post
 
 
