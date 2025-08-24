Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Россию вернули 146 бойцов из украинского плена - 24.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250824/boytsy-861168389.html
В Россию вернули 146 бойцов из украинского плена
В Россию вернули 146 бойцов из украинского плена - 24.08.2025, ПРАЙМ
В Россию вернули 146 бойцов из украинского плена
Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 146 российских военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T15:03+0300
2025-08-24T15:10+0300
спецоперация на украине
общество
рф
всу
россия
белоруссия
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0e/858484485_0:26:1748:1009_1920x0_80_0_0_2cff47fab10f7846673bf1808b38dab7.jpg
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 146 российских военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."24 августа т.г. с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 146 российских военнослужащих", - говорится в сообщении. Взамен были переданы 146 военнопленных ВСУ."Кроме того, возвращены восемь граждан Российской Федерации – жителей Курской области, незаконно удерживавшиеся киевским режимом, которые будут доставлены домой", - добавили в МО РФ.Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Всех российских военнослужащих доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России."При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты", - рассказали в российском ведомстве.
https://1prime.ru/20250823/zelenskiy-861149090.html
рф
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0e/858484485_184:0:1564:1035_1920x0_80_0_0_b7a8035d83c1c95c44351ab94b6b3a6d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, всу, россия, белоруссия, минобороны рф
Спецоперация на Украине, Общество , РФ, ВСУ, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Минобороны РФ
15:03 24.08.2025 (обновлено: 15:10 24.08.2025)
 
В Россию вернули 146 бойцов из украинского плена

МО: в Россию вернули 146 бойцов из украинского плена

© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 146 российских военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"24 августа т.г. с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 146 российских военнослужащих", - говорится в сообщении. Взамен были переданы 146 военнопленных ВСУ.
"Кроме того, возвращены восемь граждан Российской Федерации – жителей Курской области, незаконно удерживавшиеся киевским режимом, которые будут доставлены домой", - добавили в МО РФ.
Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Всех российских военнослужащих доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты", - рассказали в российском ведомстве.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Зеленский добавил новый нюанс по вопросу территорий
Вчера, 20:24
 
Спецоперация на УкраинеОбществоРФВСУРОССИЯБЕЛОРУССИЯМинобороны РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала