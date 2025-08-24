https://1prime.ru/20250824/boytsy-861168389.html
В Россию вернули 146 бойцов из украинского плена
спецоперация на украине
общество
рф
всу
россия
белоруссия
минобороны рф
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 146 российских военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."24 августа т.г. с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 146 российских военнослужащих", - говорится в сообщении. Взамен были переданы 146 военнопленных ВСУ."Кроме того, возвращены восемь граждан Российской Федерации – жителей Курской области, незаконно удерживавшиеся киевским режимом, которые будут доставлены домой", - добавили в МО РФ.Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Всех российских военнослужащих доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России."При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты", - рассказали в российском ведомстве.
