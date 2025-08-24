https://1prime.ru/20250824/boytsy-861182095.html
В Подмосковье приземлился самолет с с вернувшимися из плена россиянами
В Подмосковье приземлился самолет с с вернувшимися из плена россиянами - 24.08.2025, ПРАЙМ
В Подмосковье приземлился самолет с с вернувшимися из плена россиянами
Самолет со 146 российскими военнослужащими, вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории, приземлился в одном из подмосковных аэропортов, передает... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T20:37+0300
2025-08-24T20:37+0300
2025-08-24T20:37+0300
спецоперация на украине
россия
общество
рф
киев
белоруссия
всу
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859667083_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_70d40478bb37febd692e839d902d6a15.jpg
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Самолет со 146 российскими военнослужащими, вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории, приземлился в одном из подмосковных аэропортов, передает корреспондент РИА Новости. Ранее МО РФ сообщило о возвращении с подконтрольной Киеву территории 146 российских военнослужащих. Взамен были переданы 146 военнопленных ВСУ. Кроме того, возвращены восемь граждан РФ - жителей Курской области, которых Киев незаконно удерживал. Сначала военнослужащих доставили в Белоруссию, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. В РФ они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России. Гуманитарное посредничество при возвращении оказали ОАЭ.
https://1prime.ru/20250824/medinskiy-861181442.html
рф
киев
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859667083_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_f5cf11b0788f64afe1b8514adad57115.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, киев, белоруссия, всу, минобороны рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Общество , РФ, Киев, БЕЛОРУССИЯ, ВСУ, Минобороны РФ
В Подмосковье приземлился самолет с с вернувшимися из плена россиянами
В Подмосковье приземлился самолет со 146 российскими военнослужащими из плена