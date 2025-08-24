Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Подмосковье приземлился самолет с с вернувшимися из плена россиянами - 24.08.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
В Подмосковье приземлился самолет с с вернувшимися из плена россиянами
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Самолет со 146 российскими военнослужащими, вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории, приземлился в одном из подмосковных аэропортов, передает корреспондент РИА Новости. Ранее МО РФ сообщило о возвращении с подконтрольной Киеву территории 146 российских военнослужащих. Взамен были переданы 146 военнопленных ВСУ. Кроме того, возвращены восемь граждан РФ - жителей Курской области, которых Киев незаконно удерживал. Сначала военнослужащих доставили в Белоруссию, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. В РФ они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России. Гуманитарное посредничество при возвращении оказали ОАЭ.
20:37 24.08.2025
 
В Подмосковье приземлился самолет со 146 российскими военнослужащими из плена

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВозвращенные из украинского плена российские военнослужащие
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Самолет со 146 российскими военнослужащими, вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории, приземлился в одном из подмосковных аэропортов, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее МО РФ сообщило о возвращении с подконтрольной Киеву территории 146 российских военнослужащих. Взамен были переданы 146 военнопленных ВСУ. Кроме того, возвращены восемь граждан РФ - жителей Курской области, которых Киев незаконно удерживал.
Сначала военнослужащих доставили в Белоруссию, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. В РФ они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России. Гуманитарное посредничество при возвращении оказали ОАЭ.
Заголовок открываемого материала