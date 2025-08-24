Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ в районе Звановки в ДНР - 24.08.2025
Спецоперация на Украине
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ в районе Звановки в ДНР
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ в районе Звановки в ДНР - 24.08.2025, ПРАЙМ
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ в районе Звановки в ДНР
Операторы БПЛА "Южной" группировки войск ВС РФ ликвидировали группу пехоты ВСУ в районе Звановки в ДНР, сообщили в Минобороны. | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T18:25+0300
2025-08-24T18:25+0300
спецоперация на украине
общество
россия
вс рф
всу
ДОНЕЦК, 24 авг - ПРАЙМ. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск ВС РФ ликвидировали группу пехоты ВСУ в районе Звановки в ДНР, сообщили в Минобороны. "В районе населенного пункта Звановка в ходе ведения воздушного контроля прифронтовой территории операторами БПЛА "Южной" группировки войск была обнаружена и уничтожена группа пехоты противника, движущаяся к передовым позициям с целью ротации. Попаданием ударного БПЛА группа была уничтожена", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что спустя несколько часов украинские военные предприняли повторную попытку ротации, однако вторая группа противника также была обнаружена и поражена операторами дронов. В ходе действий расчетов дронов была сорвана ротация на участке местности, а противник был вынужден отступить, понеся потери.
общество , россия, вс рф, всу
Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ, ВС РФ, ВСУ
18:25 24.08.2025
 
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ в районе Звановки в ДНР

В районе Звановки в ДНР операторы БПЛА уничтожили группу пехоты ВСУ

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Военнослужащий. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
ДОНЕЦК, 24 авг - ПРАЙМ. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск ВС РФ ликвидировали группу пехоты ВСУ в районе Звановки в ДНР, сообщили в Минобороны.
"В районе населенного пункта Звановка в ходе ведения воздушного контроля прифронтовой территории операторами БПЛА "Южной" группировки войск была обнаружена и уничтожена группа пехоты противника, движущаяся к передовым позициям с целью ротации. Попаданием ударного БПЛА группа была уничтожена", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что спустя несколько часов украинские военные предприняли повторную попытку ротации, однако вторая группа противника также была обнаружена и поражена операторами дронов. В ходе действий расчетов дронов была сорвана ротация на участке местности, а противник был вынужден отступить, понеся потери.
Ракетный комплекс Искандер - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Российские войска нанесли групповой удар по пунктам дислокации ВСУ в ДНР
Вчера, 14:28
 
Спецоперация на Украине Общество РОССИЯ ВС РФ ВСУ
 
 
