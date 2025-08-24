https://1prime.ru/20250824/dnr-861175426.html
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ в районе Звановки в ДНР
Операторы БПЛА "Южной" группировки войск ВС РФ ликвидировали группу пехоты ВСУ в районе Звановки в ДНР, сообщили в Минобороны. | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T18:25+0300
спецоперация на украине
общество
россия
вс рф
всу
ДОНЕЦК, 24 авг - ПРАЙМ. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск ВС РФ ликвидировали группу пехоты ВСУ в районе Звановки в ДНР, сообщили в Минобороны. "В районе населенного пункта Звановка в ходе ведения воздушного контроля прифронтовой территории операторами БПЛА "Южной" группировки войск была обнаружена и уничтожена группа пехоты противника, движущаяся к передовым позициям с целью ротации. Попаданием ударного БПЛА группа была уничтожена", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что спустя несколько часов украинские военные предприняли повторную попытку ротации, однако вторая группа противника также была обнаружена и поражена операторами дронов. В ходе действий расчетов дронов была сорвана ротация на участке местности, а противник был вынужден отступить, понеся потери.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
"В районе населенного пункта Звановка в ходе ведения воздушного контроля прифронтовой территории операторами БПЛА "Южной" группировки войск была обнаружена и уничтожена группа пехоты противника, движущаяся к передовым позициям с целью ротации. Попаданием ударного БПЛА группа была уничтожена", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что спустя несколько часов украинские военные предприняли повторную попытку ротации, однако вторая группа противника также была обнаружена и поражена операторами дронов. В ходе действий расчетов дронов была сорвана ротация на участке местности, а противник был вынужден отступить, понеся потери.
