МИД Словакии: Украина атаками по "Дружбе" рискует недополучить топливо

МИД Словакии: Украина атаками по "Дружбе" рискует недополучить топливо

2025-08-24T15:43+0300

2025-08-24T15:43+0300

2025-08-24T15:44+0300

БРАТИСЛАВА, 24 авг - ПРАЙМ. Киев атаками по нефтепроводу "Дружба" наносит ущерб не только интересам Словакии, но и своим собственным, поскольку Украина может не получить достаточный объем топлива, заявил глава словацкого МИД Юрай Бланар. "Для нас эта инфраструктура очень важна и тем более, когда мы видим, что сама Украина вредит своим интересам, поскольку рискует, что у нее не будет достаточно топлива", - цитирует Бланара словацкое новостное агентство TASR в воскресенье. Глава МИД Словакии напомнил, что НПЗ Slovnaft, который находится в Братиславе и производит нефтепродукты из российской нефти, поставляет на Украину дизтопливо, обеспечивая 10% от ее месячного потребления. Он также сообщил, что уже обсудил эту ситуацию по телефону с главой МИД Украины и продолжит коммуникацию с украинской стороной в понедельник. В пятницу словацкий трубопроводный оператор Transpetrol подтвердил, что вечером в четверг республика перестала получать нефть нефтепроводу "Дружба". Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. Министр экономики Словакии Дениса Сакова также заявила, что нефтепровод "Дружба", по которому ВСУ нанесли удар, починят в понедельник, республика располагает запасами нефти на 90 дней.

