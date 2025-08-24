Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД Словакии: Украина атаками по "Дружбе" рискует недополучить топливо - 24.08.2025, ПРАЙМ
МИД Словакии: Украина атаками по "Дружбе" рискует недополучить топливо
2025-08-24T15:43+0300
2025-08-24T15:44+0300
БРАТИСЛАВА, 24 авг - ПРАЙМ. Киев атаками по нефтепроводу "Дружба" наносит ущерб не только интересам Словакии, но и своим собственным, поскольку Украина может не получить достаточный объем топлива, заявил глава словацкого МИД Юрай Бланар. "Для нас эта инфраструктура очень важна и тем более, когда мы видим, что сама Украина вредит своим интересам, поскольку рискует, что у нее не будет достаточно топлива", - цитирует Бланара словацкое новостное агентство TASR в воскресенье. Глава МИД Словакии напомнил, что НПЗ Slovnaft, который находится в Братиславе и производит нефтепродукты из российской нефти, поставляет на Украину дизтопливо, обеспечивая 10% от ее месячного потребления. Он также сообщил, что уже обсудил эту ситуацию по телефону с главой МИД Украины и продолжит коммуникацию с украинской стороной в понедельник. В пятницу словацкий трубопроводный оператор Transpetrol подтвердил, что вечером в четверг республика перестала получать нефть нефтепроводу "Дружба". Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. Министр экономики Словакии Дениса Сакова также заявила, что нефтепровод "Дружба", по которому ВСУ нанесли удар, починят в понедельник, республика располагает запасами нефти на 90 дней.
15:43 24.08.2025 (обновлено: 15:44 24.08.2025)
 
МИД Словакии: Украина атаками по "Дружбе" рискует недополучить топливо

МИД Словакии: Украина атаками по "Дружбе" рискует недополучить достаточно топлива

© fotolia.com / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Флаг Словакии. Архивное фото
© fotolia.com / Yulia Buchatskaya
БРАТИСЛАВА, 24 авг - ПРАЙМ. Киев атаками по нефтепроводу "Дружба" наносит ущерб не только интересам Словакии, но и своим собственным, поскольку Украина может не получить достаточный объем топлива, заявил глава словацкого МИД Юрай Бланар.
"Для нас эта инфраструктура очень важна и тем более, когда мы видим, что сама Украина вредит своим интересам, поскольку рискует, что у нее не будет достаточно топлива", - цитирует Бланара словацкое новостное агентство TASR в воскресенье.
Глава МИД Словакии напомнил, что НПЗ Slovnaft, который находится в Братиславе и производит нефтепродукты из российской нефти, поставляет на Украину дизтопливо, обеспечивая 10% от ее месячного потребления. Он также сообщил, что уже обсудил эту ситуацию по телефону с главой МИД Украины и продолжит коммуникацию с украинской стороной в понедельник.
В пятницу словацкий трубопроводный оператор Transpetrol подтвердил, что вечером в четверг республика перестала получать нефть нефтепроводу "Дружба". Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. Министр экономики Словакии Дениса Сакова также заявила, что нефтепровод "Дружба", по которому ВСУ нанесли удар, починят в понедельник, республика располагает запасами нефти на 90 дней.
Будапешт, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
В Европе выяснили истинную цель атак Зеленского на нефтепровод "Дружба"
22 августа, 20:49
 
Экономика
 
 
