Замглавы МИД Ирана обсудил с замглавы МИД Китая ядерный вопрос - 24.08.2025
Замглавы МИД Ирана обсудил с замглавы МИД Китая ядерный вопрос
Замглавы МИД Ирана обсудил с замглавы МИД Китая ядерный вопрос - 24.08.2025, ПРАЙМ
Замглавы МИД Ирана обсудил с замглавы МИД Китая ядерный вопрос
Замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади обсудил в ходе телефонного разговора с заместителем министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюем... | 24.08.2025, ПРАЙМ
22:03 24.08.2025
 
Замглавы МИД Ирана обсудил с замглавы МИД Китая ядерный вопрос

Замглавы МИД Ирана Гариб-Абади обсудил с китайским коллегой ядерный вопрос

© fotolia.com / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Флаг Ирана. Архивное фото
© fotolia.com / aaastocks
ТЕГЕРАН, 23 авг - ПРАЙМ. Замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади обсудил в ходе телефонного разговора с заместителем министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюем предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и иранский ядерный вопрос.
Саммит ШОС пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Европа не имеет права накладывать санкции на Иран, посчитал эксперт
20 августа, 20:57
"Сегодня я провел телефонный разговор с замминистра иностранных дел Китая, господином Ма Чжаосюем, мы обсудили саммит ШОС, который пройдет на следующей неделе, последние события, связанные с ядерным вопросом и переговорами (по этой теме Ирана и стран Запада - ред.), а также резолюцию (Совбеза ООН - ред.) 2231 и выработку совместной позиции Ирана, Китая и России по ней", - написал Гариб-Абади в соцсети Х.
Накануне иранское внешнеполитическое ведомство сообщило, что главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи обсудили ядерную тематику и сотрудничество Тегерана с Международным агентством по ядерной энергии (МАГАТЭ).
"Евротройка" (Великобритания, Франция, Германия) ранее направила письмо в ООН, заявив, что готова возобновить санкции против Ирана, если Тегеран не согласится на сделку по атому до конца августа. При этом Ирану в обмен на согласие возобновить переговоры по иранскому атому было предложено продлить выполнение ряда положений резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей иранскую ядерную сделку 2015 года, срок которой истекает 18 октября 2025 года.
Ранее помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь заявил, что более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций примут участие в саммите ШОС в Тяньцзине.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Денежные купюры США. - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Эксперты оценили возможность легализации стейблкоинов в ШОС
22 августа, 13:51
 
