Спецоперация на Украине
Лавров прокомментировал попытки нарушить процесс урегулирования на Украине
Россия надеется, что попытки западных стран помешать процессу украинского урегулирования будут сорваны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
2025-08-24T13:08+0300
2025-08-24T13:43+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2dc16ab8477c0448fcdce4c85ce6e0e.jpg
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Россия надеется, что попытки западных стран помешать процессу украинского урегулирования будут сорваны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.&quot;Они просто ищут повод, чтобы переговоры не допустить, и хотят, чтобы это произошло не по их вине, не по вине (Владимира - ред.) Зеленского, который тоже артачится, какие-то условия выдвигает, требует немедленной встречи с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным независимо ни от чего. Попытка нарушить тот процесс, который был заложен президентами (РФ и США - ред.) Путиным и (Дональдом - ред.) Трампом, который дал очень неплохие результаты. Мы надеемся что эти попытки будут сорваны&quot;, - сказал Лавров в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.Президент США Дональд Трамп ранее заявил о подготовке к встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.Как сообщил позднее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и готова к работе в любых форматах. При этом он отметил, что Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также подчеркнул, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.
13:08 24.08.2025 (обновлено: 13:43 24.08.2025)
 
Лавров прокомментировал попытки нарушить процесс урегулирования на Украине

Лавров: РФ надеется, что попытки нарушить процесс урегулирования на Украине будут сорваны

© РИА Новости . Сергей Гунеев
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Россия надеется, что попытки западных стран помешать процессу украинского урегулирования будут сорваны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Они просто ищут повод, чтобы переговоры не допустить, и хотят, чтобы это произошло не по их вине, не по вине (Владимира - ред.) Зеленского, который тоже артачится, какие-то условия выдвигает, требует немедленной встречи с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным независимо ни от чего. Попытка нарушить тот процесс, который был заложен президентами (РФ и США - ред.) Путиным и (Дональдом - ред.) Трампом, который дал очень неплохие результаты. Мы надеемся что эти попытки будут сорваны", - сказал Лавров в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о подготовке к встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Как сообщил позднее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и готова к работе в любых форматах. При этом он отметил, что Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также подчеркнул, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.
