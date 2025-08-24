https://1prime.ru/20250824/lavrov-861171963.html

Лавров: встречу Путина и Зеленского не обсуждали на Аляске

Лавров: встречу Путина и Зеленского не обсуждали на Аляске - 24.08.2025, ПРАЙМ

Лавров: встречу Путина и Зеленского не обсуждали на Аляске

Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского не обсуждалась в ходе саммита РФ-США на Аляске, эту тему подняли позже, "экспромтом", заявил... | 24.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-24T16:42+0300

2025-08-24T16:42+0300

2025-08-24T16:42+0300

спецоперация на украине

аляска

вашингтон

мировая экономика

россия

рф

владимир путин

владимир зеленский

сергей лавров

nbc

https://cdnn.1prime.ru/img/76552/15/765521572_0:97:1501:941_1920x0_80_0_0_7f05e3109926ac58955bb0764c042d26.jpg

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского не обсуждалась в ходе саммита РФ-США на Аляске, эту тему подняли позже, "экспромтом", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Эти слухи муссируются, в первую очередь, самим Владимиром Зеленским и его европейскими спонсорами. В Анкоридже это не обсуждалось. Тему подняли позже, можно сказать, экспромтом, по итогам встречи в Вашингтоне между президентом США Дональдом Трампом и его гостями", - сказал он в интервью телеканалу NBC. После этого Трамп позвонил Путину, напомнил Лавров. Президент России четко заявил, что Москва готова продолжить прямые российско-украинские переговоры, которые начались в Стамбуле, сказал министр. "Путин отметил, что встречи на высшем уровне, особенно между лидерами России и Украины, должны быть очень хорошо проработаны. Поэтому необходим согласованный между сторонами подготовительный процесс", - подчеркнул Лавров.

https://1prime.ru/20250824/lavrov-861171415.html

аляска

вашингтон

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

аляска, вашингтон, мировая экономика, россия, рф, владимир путин, владимир зеленский, сергей лавров, nbc