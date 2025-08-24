https://1prime.ru/20250824/lavrov-861171963.html
Лавров: встречу Путина и Зеленского не обсуждали на Аляске
Лавров: встречу Путина и Зеленского не обсуждали на Аляске - 24.08.2025, ПРАЙМ
Лавров: встречу Путина и Зеленского не обсуждали на Аляске
Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского не обсуждалась в ходе саммита РФ-США на Аляске, эту тему подняли позже, "экспромтом", заявил... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T16:42+0300
2025-08-24T16:42+0300
2025-08-24T16:42+0300
спецоперация на украине
аляска
вашингтон
мировая экономика
россия
рф
владимир путин
владимир зеленский
сергей лавров
nbc
https://cdnn.1prime.ru/img/76552/15/765521572_0:97:1501:941_1920x0_80_0_0_7f05e3109926ac58955bb0764c042d26.jpg
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского не обсуждалась в ходе саммита РФ-США на Аляске, эту тему подняли позже, "экспромтом", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Эти слухи муссируются, в первую очередь, самим Владимиром Зеленским и его европейскими спонсорами. В Анкоридже это не обсуждалось. Тему подняли позже, можно сказать, экспромтом, по итогам встречи в Вашингтоне между президентом США Дональдом Трампом и его гостями", - сказал он в интервью телеканалу NBC. После этого Трамп позвонил Путину, напомнил Лавров. Президент России четко заявил, что Москва готова продолжить прямые российско-украинские переговоры, которые начались в Стамбуле, сказал министр. "Путин отметил, что встречи на высшем уровне, особенно между лидерами России и Украины, должны быть очень хорошо проработаны. Поэтому необходим согласованный между сторонами подготовительный процесс", - подчеркнул Лавров.
https://1prime.ru/20250824/lavrov-861171415.html
аляска
вашингтон
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76552/15/765521572_58:0:1441:1037_1920x0_80_0_0_ab609dfe4e93b9100b457d5bb581f00a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аляска, вашингтон, мировая экономика, россия, рф, владимир путин, владимир зеленский, сергей лавров, nbc
Спецоперация на Украине, Аляска, ВАШИНГТОН, Мировая экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, NBC
Лавров: встречу Путина и Зеленского не обсуждали на Аляске
Лавров: встреча Путина и Зеленского не обсуждалась на саммите на Аляске