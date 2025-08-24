https://1prime.ru/20250824/lavrov-861172379.html

Делегации России и Украины продолжат встречаться в Стамбуле, заявил Лавров

Делегации России и Украины продолжат встречаться в Стамбуле, заявил Лавров - 24.08.2025, ПРАЙМ

Делегации России и Украины продолжат встречаться в Стамбуле, заявил Лавров

Делегации России и Украины встречались и будут встречаться в Стамбуле, чтобы обсудить конкретные военные и гуманитарные вопросы , заявил глава МИД РФ Сергей... | 24.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-24T16:50+0300

2025-08-24T16:50+0300

2025-08-24T16:50+0300

спецоперация на украине

украина

стамбул

рф

владимир путин

сергей лавров

владимир зеленский

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/76552/15/765521572_0:97:1501:941_1920x0_80_0_0_7f05e3109926ac58955bb0764c042d26.jpg

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Делегации России и Украины встречались и будут встречаться в Стамбуле, чтобы обсудить конкретные военные и гуманитарные вопросы , заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр напомнил о предложении России повысить уровень глав делегаций на переговорах с Украиной в Турции. "Для этого мы предложили повысить уровень делегаций, которые встречались и будут встречаться в Стамбуле, чтобы обсудить конкретные вопросы, которые необходимо довести до сведения президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Эти вопросы и гуманитарного, и военного, и политического характера", - сказал он в интервью телеканалу NBC."В прошлый раз, когда наши делегации встречались в Стамбуле, мы предложили создать три рабочие группы, в том числе по политическим вопросам. Прошло уже больше месяца, а ответа от украинской стороны нет", - отметил министр. Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в конце июля во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Россия в ходе переговоров предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. При этом позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки, а встреча лидеров России и Украины должна "поставить точку", отметил возглавлявший российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.

https://1prime.ru/20250824/lavrov-861172124.html

украина

стамбул

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, стамбул, рф, владимир путин, сергей лавров, владимир зеленский, россия