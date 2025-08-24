https://1prime.ru/20250824/lavrov-861172379.html
Делегации России и Украины продолжат встречаться в Стамбуле, заявил Лавров
2025-08-24T16:50+0300
спецоперация на украине
украина
стамбул
рф
владимир путин
сергей лавров
владимир зеленский
россия
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Делегации России и Украины встречались и будут встречаться в Стамбуле, чтобы обсудить конкретные военные и гуманитарные вопросы , заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр напомнил о предложении России повысить уровень глав делегаций на переговорах с Украиной в Турции. "Для этого мы предложили повысить уровень делегаций, которые встречались и будут встречаться в Стамбуле, чтобы обсудить конкретные вопросы, которые необходимо довести до сведения президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Эти вопросы и гуманитарного, и военного, и политического характера", - сказал он в интервью телеканалу NBC."В прошлый раз, когда наши делегации встречались в Стамбуле, мы предложили создать три рабочие группы, в том числе по политическим вопросам. Прошло уже больше месяца, а ответа от украинской стороны нет", - отметил министр. Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в конце июля во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Россия в ходе переговоров предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. При этом позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки, а встреча лидеров России и Украины должна "поставить точку", отметил возглавлявший российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.
