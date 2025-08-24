Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мединский рассказал, сколько жителей Курской области осталось на Украине - 24.08.2025
Спецоперация на Украине
Мединский рассказал, сколько жителей Курской области осталось на Украине
2025-08-24T20:24+0300
2025-08-24T20:25+0300
спецоперация на украине
общество
россия
украина
рф
владимир мединский
всу
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. На Украине осталось еще более 20 вывезенных ВСУ мирных жителей Курской области, которые де-факто стали заложниками, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. В своём Telegram-канале он напомнил, что во время нападения на Курскую область в 2024 году ВСУ "задержали" мирных жителей, главным образом, стариков, пенсионеров - предложили "помощь в эвакуации из-под обстрелов" и вывезли на территорию Украины. Но сейчас жителей Курской области не возвращают, "а по факту выменивают маленькими группами на каких-то нужных Украине людей", отметил помощник президента. "Де-факто, они похищены и стали заложниками. РФ ведет мучительный торг за то, чтобы мирные жители вернулись к себе домой. Многих вернули. Сегодня еще 8. По разным данным, осталось еще более 20 человек", - написал Мединский.
общество , россия, украина, рф, владимир мединский, всу
Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, Владимир Мединский, ВСУ
20:24 24.08.2025 (обновлено: 20:25 24.08.2025)
 
Мединский рассказал, сколько жителей Курской области осталось на Украине

Мединский: на Украине осталось более 20 вывезенных ВСУ жителей Курской области

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Владимир Мединский
Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. На Украине осталось еще более 20 вывезенных ВСУ мирных жителей Курской области, которые де-факто стали заложниками, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.
В своём Telegram-канале он напомнил, что во время нападения на Курскую область в 2024 году ВСУ "задержали" мирных жителей, главным образом, стариков, пенсионеров - предложили "помощь в эвакуации из-под обстрелов" и вывезли на территорию Украины. Но сейчас жителей Курской области не возвращают, "а по факту выменивают маленькими группами на каких-то нужных Украине людей", отметил помощник президента.
"Де-факто, они похищены и стали заложниками. РФ ведет мучительный торг за то, чтобы мирные жители вернулись к себе домой. Многих вернули. Сегодня еще 8. По разным данным, осталось еще более 20 человек", - написал Мединский.
"Ядерная война". На Западе сделали жесткое заявление о конфликте на Украине
17:07
17:07
 
Спецоперация на Украине
 
 
