Мединский рассказал, сколько жителей Курской области осталось на Украине

2025-08-24T20:24+0300

спецоперация на украине

общество

россия

украина

рф

владимир мединский

всу

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. На Украине осталось еще более 20 вывезенных ВСУ мирных жителей Курской области, которые де-факто стали заложниками, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. В своём Telegram-канале он напомнил, что во время нападения на Курскую область в 2024 году ВСУ "задержали" мирных жителей, главным образом, стариков, пенсионеров - предложили "помощь в эвакуации из-под обстрелов" и вывезли на территорию Украины. Но сейчас жителей Курской области не возвращают, "а по факту выменивают маленькими группами на каких-то нужных Украине людей", отметил помощник президента. "Де-факто, они похищены и стали заложниками. РФ ведет мучительный торг за то, чтобы мирные жители вернулись к себе домой. Многих вернули. Сегодня еще 8. По разным данным, осталось еще более 20 человек", - написал Мединский.

