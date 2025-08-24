https://1prime.ru/20250824/mid-861157041.html

МИД Индии ответил на вторичные пошлины США на импорт нефти из России

МИД Индии ответил на вторичные пошлины США на импорт нефти из России - 24.08.2025, ПРАЙМ

МИД Индии ответил на вторичные пошлины США на импорт нефти из России

Глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар, комментируя американские вторичные пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России, заявил,... | 24.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-24T02:02+0300

2025-08-24T02:02+0300

2025-08-24T02:02+0300

нефть

энергетика

экономика

индия

сша

европа

дональд трамп

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861157041.jpg?1755990162

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар, комментируя американские вторичные пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России, заявил, что Нью-Дели никого не заставляет покупать ее нефть и продукты нефтепереработки. "Если у вас есть проблемы с покупкой нефти или продуктов нефтепереработки из Индии - не покупайте их. Никто вас не заставляет их покупать. Европа покупает, Америка покупает, так что если вам это не нравится - не покупайте", - приводит его слова издание Economic Times. Ранее старший советник главы Белого дома по торговле Питер Наварро выразил мнение, что у Нью-Дели нет необходимости закупать российскую нефть для внутреннего потребления, а деньги американских потребителей, покупающих индийские товары, попадают в Россию. В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Пошлина вступила в силу 7 августа. При этом Трамп также подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа. Еще до ввода новых санкций США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.

индия

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, индия, сша, европа, дональд трамп, мид