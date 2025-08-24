"Теперь это стало нормой". Журналист пришел в ужас от увиденного в Одессе
Журналист Боуз резко раскритиковал принудительную мобилизацию на Украине
Вид на одесский порт. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз в соцсети Х подверг резкой критике использование принудительных методов при мобилизации на Украине.
"В какой извращенной реальности это нормально? Жестокость, беззаконие, похищения, насилие. Теперь это стало нормой в доме "европейской свободы". Те же отвратительные монстры из ЕС и США, которые поддерживают это зло, первыми выйдут на улицы протестовать, когда оно доберется до Европы и США", — говорится в публикации.
Так журналист прокомментировал видеоролик из Одессы, где мужчину силой заталкивают в микроавтобус и избивают, несмотря на его призывы о помощи.
В интернете получили широкое распространение видеозаписи, показывающие процесс насильственной мобилизации в ряды ВСУ, когда сотрудники военкоматов насильственно забирают мужчин, нередко прибегая к избиениям.
С 24 февраля 2022 года на Украине ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский издал указ о всеобщей мобилизации. В частности, было введено ограничение на выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Уклонение от военной службы в период мобилизации карается тюремным заключением сроком до пяти лет. Кроме того, с 18 мая на Украине действует закон, усиливающий мобилизацию.