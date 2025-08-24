"Деморализовали режим". СМИ сообщили о победе России на новом фронте

https://1prime.ru/20250824/rossiya-861172683.html
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Россия значительно опередила Украину в киберсфере, сообщает издание Strategic Culture."Война между Россией и НАТО на Украине не ограничивается физическим полем боя. С самого начала конфликта киберпространство стало одной из главных арен противостояния между Москвой и Киевом, и здесь, как и на поле боя, Россия, похоже, одерживает решительную победу. Благодаря высокоскоординированным и эффективным атакам пророссийские хакерские группы дестабилизировали цифровую инфраструктуру Украины, скомпрометировали конфиденциальную информацию и деморализовали киевский режим", — говорится в материале.Издание подчеркивает, что российская киберразведка значительно превосходит украинские системы защиты, которые в основном зависят от технической поддержки НАТО."Киев больше не может наступать на поле боя и не может защитить свои цифровые сети. <…> Североатлантический альянс, разобщенный внутри и измученный политическими и экономическими кризисами в своих государствах-членах, наблюдает со стороны за тем, как Украина рушится в реальном времени", — резюмировал автор статьи.В среду Telegram-канал Mash сообщил, что с февраля 2022 года Украина потеряла 1,7 миллиона солдат и офицеров убитыми или пропавшими без вести. По данным канала, такие сведения содержатся во взломанной хакерами базе данных Генерального штаба ВСУ.Позже группировка KillNet подтвердила РИА Новости информацию о взломе базы данных Генштаба ВСУ. Сообщается, что взлом был осуществлен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики.
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ.
Россия значительно опередила Украину в киберсфере, сообщает издание Strategic Culture
"Война между Россией и НАТО
на Украине
не ограничивается физическим полем боя. С самого начала конфликта киберпространство стало одной из главных арен противостояния между Москвой
и Киевом
, и здесь, как и на поле боя, Россия, похоже, одерживает решительную победу. Благодаря высокоскоординированным и эффективным атакам пророссийские хакерские группы дестабилизировали цифровую инфраструктуру Украины, скомпрометировали конфиденциальную информацию и деморализовали киевский режим", — говорится в материале.
Издание подчеркивает, что российская киберразведка значительно превосходит украинские системы защиты, которые в основном зависят от технической поддержки НАТО.
"Киев больше не может наступать на поле боя и не может защитить свои цифровые сети. <…> Североатлантический альянс, разобщенный внутри и измученный политическими и экономическими кризисами в своих государствах-членах, наблюдает со стороны за тем, как Украина рушится в реальном времени", — резюмировал автор статьи.
В среду Telegram-канал Mash сообщил, что с февраля 2022 года Украина потеряла 1,7 миллиона солдат и офицеров убитыми или пропавшими без вести. По данным канала, такие сведения содержатся во взломанной хакерами базе данных Генерального штаба ВСУ
Позже группировка KillNet подтвердила РИА Новости информацию о взломе базы данных Генштаба ВСУ. Сообщается, что взлом был осуществлен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики.
