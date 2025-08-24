В Сибири более 1,5 тысячи человек ожидают вылета задерживающихся авиарейсов
Свыше 1,5 тысячи человек в городах Сибири ожидают вылета задерживающихся авиарейсов
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 24 авг – ПРАЙМ. Более 1,5 тысячи человек в аэропортах Кемерово, Новокузнецка, Барнаула, Омска, Горно-Алтайска, Норильска и Томска в воскресенье ожидают вылета своих рейсов, которые задерживаются в связи с поздним прибытием самолетов, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"В международном аэропорту Кемерово имени Леонова по причине позднего прибытия воздушных судов объявлены задержки рейсов авиакомпании "Северный ветер" в города Санкт-Петербург и Сочи. Ожидают вылета более 350 пассажиров, из них 20 детей", - говорится, в частности, в сообщении надзорного ведомства.
Также в аэропорту Новокузнецка объявлены задержки рейсов авиакомпании "Северный ветер" в Казань и Санкт-Петербург. Ожидают выполнения рейса более 300 пассажиров, из них 37 детей.
В аэропорту Барнаула по аналогичной причине задержано выполнение рейсов авиакомпаний "Уральские авиалинии" и Red Wings ("Ред Вингс") в Москву и Екатеринбург. Ожидают посадки на борт около 300 пассажиров, из них 26 детей.
В аэропорту "Омск-Центральный" по причине позднего прибытия воздушного судна объявлены задержки авиарейсов перевозчиков "Россия" и "Икар" в Санкт-Петербург и Казань, вылета ожидают свыше 200 пассажиров, из них 14 детей. В аэропорту Горно-Алтайска отложено выполнение рейса авиакомпании "ЮВТ Аэро" в Оренбург, 46 пассажиров ожидают посадки на борт.
В аэропорту Норильска по причине позднего прибытия воздушного судна объявлена задержка рейса авиакомпании "НордСтар" в Новосибирск. Более 140 пассажиров ожидают вылета. В аэропорту Томска по аналогичной причине задерживается выполнение рейса авиакомпании "Северный ветер" в Казань. Вылета ожидают свыше 180 пассажиров.
"Горно-Алтайской, Барнаульской, Кемеровской, Новокузнецкой, Норильской, Омской и Томской транспортными прокуратурами осуществляются адресные надзорные мероприятия, в аэропортах проводится работа по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса", - сообщили в прокуратуре.