https://1prime.ru/20250824/sibir-861162347.html

В Сибири более 1,5 тысячи человек ожидают вылета задерживающихся авиарейсов

В Сибири более 1,5 тысячи человек ожидают вылета задерживающихся авиарейсов - 24.08.2025, ПРАЙМ

В Сибири более 1,5 тысячи человек ожидают вылета задерживающихся авиарейсов

Более 1,5 тысячи человек в аэропортах Кемерово, Новокузнецка, Барнаула, Омска, Горно-Алтайска, Норильска и Томска в воскресенье ожидают вылета своих рейсов,... | 24.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-24T11:17+0300

2025-08-24T11:17+0300

2025-08-24T11:17+0300

экономика

санкт-петербург

казань

новокузнецк

уральские авиалинии

"икар"

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:56:2983:1733_1920x0_80_0_0_e4fef3a38cf393d8f77bb8cf0a749839.jpg

НОВОСИБИРСК, 24 авг – ПРАЙМ. Более 1,5 тысячи человек в аэропортах Кемерово, Новокузнецка, Барнаула, Омска, Горно-Алтайска, Норильска и Томска в воскресенье ожидают вылета своих рейсов, которые задерживаются в связи с поздним прибытием самолетов, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "В международном аэропорту Кемерово имени Леонова по причине позднего прибытия воздушных судов объявлены задержки рейсов авиакомпании "Северный ветер" в города Санкт-Петербург и Сочи. Ожидают вылета более 350 пассажиров, из них 20 детей", - говорится, в частности, в сообщении надзорного ведомства. Также в аэропорту Новокузнецка объявлены задержки рейсов авиакомпании "Северный ветер" в Казань и Санкт-Петербург. Ожидают выполнения рейса более 300 пассажиров, из них 37 детей. В аэропорту Барнаула по аналогичной причине задержано выполнение рейсов авиакомпаний "Уральские авиалинии" и Red Wings ("Ред Вингс") в Москву и Екатеринбург. Ожидают посадки на борт около 300 пассажиров, из них 26 детей. В аэропорту "Омск-Центральный" по причине позднего прибытия воздушного судна объявлены задержки авиарейсов перевозчиков "Россия" и "Икар" в Санкт-Петербург и Казань, вылета ожидают свыше 200 пассажиров, из них 14 детей. В аэропорту Горно-Алтайска отложено выполнение рейса авиакомпании "ЮВТ Аэро" в Оренбург, 46 пассажиров ожидают посадки на борт. В аэропорту Норильска по причине позднего прибытия воздушного судна объявлена задержка рейса авиакомпании "НордСтар" в Новосибирск. Более 140 пассажиров ожидают вылета. В аэропорту Томска по аналогичной причине задерживается выполнение рейса авиакомпании "Северный ветер" в Казань. Вылета ожидают свыше 180 пассажиров. "Горно-Алтайской, Барнаульской, Кемеровской, Новокузнецкой, Норильской, Омской и Томской транспортными прокуратурами осуществляются адресные надзорные мероприятия, в аэропортах проводится работа по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса", - сообщили в прокуратуре.

https://1prime.ru/20250824/pulkovo--861160591.html

санкт-петербург

казань

новокузнецк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкт-петербург, казань, новокузнецк, уральские авиалинии, "икар", бизнес