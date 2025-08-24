Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сибири более 1,5 тысячи человек ожидают вылета задерживающихся авиарейсов - 24.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250824/sibir-861162347.html
В Сибири более 1,5 тысячи человек ожидают вылета задерживающихся авиарейсов
В Сибири более 1,5 тысячи человек ожидают вылета задерживающихся авиарейсов - 24.08.2025, ПРАЙМ
В Сибири более 1,5 тысячи человек ожидают вылета задерживающихся авиарейсов
Более 1,5 тысячи человек в аэропортах Кемерово, Новокузнецка, Барнаула, Омска, Горно-Алтайска, Норильска и Томска в воскресенье ожидают вылета своих рейсов,... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T11:17+0300
2025-08-24T11:17+0300
экономика
санкт-петербург
казань
новокузнецк
уральские авиалинии
"икар"
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:56:2983:1733_1920x0_80_0_0_e4fef3a38cf393d8f77bb8cf0a749839.jpg
НОВОСИБИРСК, 24 авг – ПРАЙМ. Более 1,5 тысячи человек в аэропортах Кемерово, Новокузнецка, Барнаула, Омска, Горно-Алтайска, Норильска и Томска в воскресенье ожидают вылета своих рейсов, которые задерживаются в связи с поздним прибытием самолетов, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "В международном аэропорту Кемерово имени Леонова по причине позднего прибытия воздушных судов объявлены задержки рейсов авиакомпании "Северный ветер" в города Санкт-Петербург и Сочи. Ожидают вылета более 350 пассажиров, из них 20 детей", - говорится, в частности, в сообщении надзорного ведомства. Также в аэропорту Новокузнецка объявлены задержки рейсов авиакомпании "Северный ветер" в Казань и Санкт-Петербург. Ожидают выполнения рейса более 300 пассажиров, из них 37 детей. В аэропорту Барнаула по аналогичной причине задержано выполнение рейсов авиакомпаний "Уральские авиалинии" и Red Wings ("Ред Вингс") в Москву и Екатеринбург. Ожидают посадки на борт около 300 пассажиров, из них 26 детей. В аэропорту "Омск-Центральный" по причине позднего прибытия воздушного судна объявлены задержки авиарейсов перевозчиков "Россия" и "Икар" в Санкт-Петербург и Казань, вылета ожидают свыше 200 пассажиров, из них 14 детей. В аэропорту Горно-Алтайска отложено выполнение рейса авиакомпании "ЮВТ Аэро" в Оренбург, 46 пассажиров ожидают посадки на борт. В аэропорту Норильска по причине позднего прибытия воздушного судна объявлена задержка рейса авиакомпании "НордСтар" в Новосибирск. Более 140 пассажиров ожидают вылета. В аэропорту Томска по аналогичной причине задерживается выполнение рейса авиакомпании "Северный ветер" в Казань. Вылета ожидают свыше 180 пассажиров. "Горно-Алтайской, Барнаульской, Кемеровской, Новокузнецкой, Норильской, Омской и Томской транспортными прокуратурами осуществляются адресные надзорные мероприятия, в аэропортах проводится работа по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса", - сообщили в прокуратуре.
https://1prime.ru/20250824/pulkovo--861160591.html
санкт-петербург
казань
новокузнецк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:0:2651:1988_1920x0_80_0_0_37b13d7624b06d006ed37179d95a70d2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
санкт-петербург, казань, новокузнецк, уральские авиалинии, "икар", бизнес
Экономика, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАЗАНЬ, НОВОКУЗНЕЦК, Уральские авиалинии, "Икар", Бизнес
11:17 24.08.2025
 
В Сибири более 1,5 тысячи человек ожидают вылета задерживающихся авиарейсов

Свыше 1,5 тысячи человек в городах Сибири ожидают вылета задерживающихся авиарейсов

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НОВОСИБИРСК, 24 авг – ПРАЙМ. Более 1,5 тысячи человек в аэропортах Кемерово, Новокузнецка, Барнаула, Омска, Горно-Алтайска, Норильска и Томска в воскресенье ожидают вылета своих рейсов, которые задерживаются в связи с поздним прибытием самолетов, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"В международном аэропорту Кемерово имени Леонова по причине позднего прибытия воздушных судов объявлены задержки рейсов авиакомпании "Северный ветер" в города Санкт-Петербург и Сочи. Ожидают вылета более 350 пассажиров, из них 20 детей", - говорится, в частности, в сообщении надзорного ведомства.
Также в аэропорту Новокузнецка объявлены задержки рейсов авиакомпании "Северный ветер" в Казань и Санкт-Петербург. Ожидают выполнения рейса более 300 пассажиров, из них 37 детей.
В аэропорту Барнаула по аналогичной причине задержано выполнение рейсов авиакомпаний "Уральские авиалинии" и Red Wings ("Ред Вингс") в Москву и Екатеринбург. Ожидают посадки на борт около 300 пассажиров, из них 26 детей.
В аэропорту "Омск-Центральный" по причине позднего прибытия воздушного судна объявлены задержки авиарейсов перевозчиков "Россия" и "Икар" в Санкт-Петербург и Казань, вылета ожидают свыше 200 пассажиров, из них 14 детей. В аэропорту Горно-Алтайска отложено выполнение рейса авиакомпании "ЮВТ Аэро" в Оренбург, 46 пассажиров ожидают посадки на борт.
В аэропорту Норильска по причине позднего прибытия воздушного судна объявлена задержка рейса авиакомпании "НордСтар" в Новосибирск. Более 140 пассажиров ожидают вылета. В аэропорту Томска по аналогичной причине задерживается выполнение рейса авиакомпании "Северный ветер" в Казань. Вылета ожидают свыше 180 пассажиров.
"Горно-Алтайской, Барнаульской, Кемеровской, Новокузнецкой, Норильской, Омской и Томской транспортными прокуратурами осуществляются адресные надзорные мероприятия, в аэропортах проводится работа по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса", - сообщили в прокуратуре.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
В Пулково закрыли регистрацию на рейсы внутренних линий из-за ограничений
10:10
 
ЭкономикаСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКАЗАНЬНОВОКУЗНЕЦКУральские авиалинии"Икар"Бизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала