Источник: глава ОПГ, обвиняемый в хищении денег у бойцов, попросился на СВО

2025-08-24T09:35+0300
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Алексей Кабочкин, которого следствие считает организатором ОПГ, серийно похищавшей деньги у участников СВО в аэропорту “Шереметьево”, попросил отправить его на СВО, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования дела. “Кабочкин хочет на СВО, он просил, но из-за вменяемой 210 статьи УК (создание преступного сообщества или преступной организации - ред.) это маловероятно. На СВО также хотел отправиться ещё один фигурант дела, который обвиняется в участии в ОПГ, сильно негодует, что ему не дают попасть, у него там брат”, - рассказал собеседник агентства. По данному делу арестовано почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор ОПГ Кабочкин и участники преступного сообщества. По данным следствия, фигуранты в составе преступного сообщества похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт "Шереметьево", путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий. В преступное сообщество, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево", преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси. В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту участников СВО, предлагая им пассажирские перевозки за изначально адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: 2 тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, 1 тысяча - в 70 тысяч, 8,2 тысячи – в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчёркивается в материалах. Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, у военного похитили 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Ещё один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей. В одном производстве - 14 уголовных дел по фактам организации преступного сообщества и участия в нем, изучаются 20 эпизодов хищений денежных средств у граждан, подчеркивается в материалах.
