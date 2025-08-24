Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Источник: глава ОПГ, обвиняемый в хищении денег у бойцов, попросился на СВО - 24.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250824/svo-861159876.html
Источник: глава ОПГ, обвиняемый в хищении денег у бойцов, попросился на СВО
Источник: глава ОПГ, обвиняемый в хищении денег у бойцов, попросился на СВО - 24.08.2025, ПРАЙМ
Источник: глава ОПГ, обвиняемый в хищении денег у бойцов, попросился на СВО
Алексей Кабочкин, которого следствие считает организатором ОПГ, серийно похищавшей деньги у участников СВО в аэропорту “Шереметьево”, попросил отправить его на... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T09:35+0300
2025-08-24T09:35+0300
спецоперация на украине
аэропорт шереметьево
мвд
россия
общество
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860525685_0:896:2048:2048_1920x0_80_0_0_50360dfec01b0ce30cdf4f2bf93c712d.jpg
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Алексей Кабочкин, которого следствие считает организатором ОПГ, серийно похищавшей деньги у участников СВО в аэропорту “Шереметьево”, попросил отправить его на СВО, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования дела. “Кабочкин хочет на СВО, он просил, но из-за вменяемой 210 статьи УК (создание преступного сообщества или преступной организации - ред.) это маловероятно. На СВО также хотел отправиться ещё один фигурант дела, который обвиняется в участии в ОПГ, сильно негодует, что ему не дают попасть, у него там брат”, - рассказал собеседник агентства. По данному делу арестовано почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор ОПГ Кабочкин и участники преступного сообщества. По данным следствия, фигуранты в составе преступного сообщества похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт "Шереметьево", путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий. В преступное сообщество, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево", преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси. В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту участников СВО, предлагая им пассажирские перевозки за изначально адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: 2 тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, 1 тысяча - в 70 тысяч, 8,2 тысячи – в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчёркивается в материалах. Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, у военного похитили 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Ещё один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей. В одном производстве - 14 уголовных дел по фактам организации преступного сообщества и участия в нем, изучаются 20 эпизодов хищений денежных средств у граждан, подчеркивается в материалах.
https://1prime.ru/20250823/svo-861126231.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860525685_0:704:2048:2240_1920x0_80_0_0_df10566dac22121b86c1d04c4fca8262.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
аэропорт шереметьево, мвд, россия, общество , бизнес
Спецоперация на Украине, аэропорт Шереметьево, МВД, РОССИЯ, Общество , Бизнес
09:35 24.08.2025
 
Источник: глава ОПГ, обвиняемый в хищении денег у бойцов, попросился на СВО

Глава ОПГ Кабочкин, обвиняемый в похищении денег у бойцов, захотел уехать на СВО

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Алексей Кабочкин, которого следствие считает организатором ОПГ, серийно похищавшей деньги у участников СВО в аэропорту “Шереметьево”, попросил отправить его на СВО, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования дела.
“Кабочкин хочет на СВО, он просил, но из-за вменяемой 210 статьи УК (создание преступного сообщества или преступной организации - ред.) это маловероятно. На СВО также хотел отправиться ещё один фигурант дела, который обвиняется в участии в ОПГ, сильно негодует, что ему не дают попасть, у него там брат”, - рассказал собеседник агентства.
По данному делу арестовано почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор ОПГ Кабочкин и участники преступного сообщества. По данным следствия, фигуранты в составе преступного сообщества похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт "Шереметьево", путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.
В преступное сообщество, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево", преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.
В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту участников СВО, предлагая им пассажирские перевозки за изначально адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: 2 тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, 1 тысяча - в 70 тысяч, 8,2 тысячи – в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчёркивается в материалах.
Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, у военного похитили 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Ещё один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей.
В одном производстве - 14 уголовных дел по фактам организации преступного сообщества и участия в нем, изучаются 20 эпизодов хищений денежных средств у граждан, подчеркивается в материалах.
Боевая работа гаубицы Гиацинт-Б группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
В США рассказали, что думают об окончании СВО
Вчера, 07:32
 
Спецоперация на Украинеаэропорт ШереметьевоМВДРОССИЯОбществоБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала