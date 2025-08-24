Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
24.08.2025
Спецоперация на Украине
Трамп сосредоточился на мелочах в украинском урегулировании, заявил Вэнс
Трамп сосредоточился на мелочах в украинском урегулировании, заявил Вэнс
2025-08-24T18:59+0300
2025-08-24T18:59+0300
ВАШИНГТОН, 24 авг - ПРАЙМ. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в воскресенье выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп старается сосредоточиться на мелких деталях, в которых сходятся и расходятся позиции России и Украины для урегулирования конфликта. "Знаете, он не пытается сосредоточиться на каждой мелкой детали того, как все это началось три с половиной года назад. Он пытается сосредоточиться на мелких деталях настоящего, на том, в чем стороны расходятся, в чем они согласны, и как построить фундамент от одной стороны к другой", - заявил Вэнс в интервью телеканалу NBC News. Политик также выразил уверенность, что Вашингтон добивается прогресса в урегулировании конфликта. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
18:59 24.08.2025
 
Трамп сосредоточился на мелочах в украинском урегулировании, заявил Вэнс

© Фото : Official The White HouseДональд Трамп и Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс. Архивное фото
© Фото : Official The White House
ВАШИНГТОН, 24 авг - ПРАЙМ. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в воскресенье выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп старается сосредоточиться на мелких деталях, в которых сходятся и расходятся позиции России и Украины для урегулирования конфликта.
"Знаете, он не пытается сосредоточиться на каждой мелкой детали того, как все это началось три с половиной года назад. Он пытается сосредоточиться на мелких деталях настоящего, на том, в чем стороны расходятся, в чем они согласны, и как построить фундамент от одной стороны к другой", - заявил Вэнс в интервью телеканалу NBC News.
Политик также выразил уверенность, что Вашингтон добивается прогресса в урегулировании конфликта.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Лавров: Россия уважает Трампа, потому что тот отстаивает нацинтересы США
Заголовок открываемого материала