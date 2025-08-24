https://1prime.ru/20250824/ukraina-861157261.html
"До десяти стран": в Киеве рассказали о плане ввода войск на Украину
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Западные страны фактически не намерены оказывать реальную поддержку Киеву и не собираются вводить свои вооруженные силы на Украину, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.“Желающих в европейских странах завести свои военные контингенты на Украину практически нет. Вот эта болтовня, что там до десяти стран, — врать не надо, — вообще никто заходить не хочет”, — отметил он.По мнению Соскина, это особенно заметно на примере ближайших стран-соседей Украины, таких как Польша, которая также уклоняется от отправки военных сил для поддержки киевской власти.Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Европа предлагает иностранную военную интервенцию на часть украинской территории. Министр предупредил, что такие действия будут совершенно неприемлемы для России и всех разумных политических сил в Европе.
