"До десяти стран": в Киеве рассказали о плане ввода войск на Украину - 24.08.2025
Спецоперация на Украине
"До десяти стран": в Киеве рассказали о плане ввода войск на Украину
"До десяти стран": в Киеве рассказали о плане ввода войск на Украину - 24.08.2025, ПРАЙМ
"До десяти стран": в Киеве рассказали о плане ввода войск на Украину
Западные страны фактически не намерены оказывать реальную поддержку Киеву и не собираются вводить свои вооруженные силы на Украину, заявил бывший советник... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T02:50+0300
2025-08-24T02:54+0300
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Западные страны фактически не намерены оказывать реальную поддержку Киеву и не собираются вводить свои вооруженные силы на Украину, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.“Желающих в европейских странах завести свои военные контингенты на Украину практически нет. Вот эта болтовня, что там до десяти стран, — врать не надо, — вообще никто заходить не хочет”, — отметил он.По мнению Соскина, это особенно заметно на примере ближайших стран-соседей Украины, таких как Польша, которая также уклоняется от отправки военных сил для поддержки киевской власти.Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Европа предлагает иностранную военную интервенцию на часть украинской территории. Министр предупредил, что такие действия будут совершенно неприемлемы для России и всех разумных политических сил в Европе.
02:50 24.08.2025 (обновлено: 02:54 24.08.2025)
 
"До десяти стран": в Киеве рассказали о плане ввода войск на Украину

Соскин: никто в Европе не готов прийти на помощь к Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские военнослужащие во время боевых учений на Яворовском полигоне в Львовской области
Украинские военнослужащие во время боевых учений на Яворовском полигоне в Львовской области - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Украинские военнослужащие во время боевых учений на Яворовском полигоне в Львовской области. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Западные страны фактически не намерены оказывать реальную поддержку Киеву и не собираются вводить свои вооруженные силы на Украину, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.
“Желающих в европейских странах завести свои военные контингенты на Украину практически нет. Вот эта болтовня, что там до десяти стран, — врать не надо, — вообще никто заходить не хочет”, — отметил он.
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Депутат Рады рассказал о новом плане Запада против народов России и Украины
00:42
По мнению Соскина, это особенно заметно на примере ближайших стран-соседей Украины, таких как Польша, которая также уклоняется от отправки военных сил для поддержки киевской власти.
Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Европа предлагает иностранную военную интервенцию на часть украинской территории. Министр предупредил, что такие действия будут совершенно неприемлемы для России и всех разумных политических сил в Европе.
Связисты группировки войск Центр в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКиевЕВРОПАОлег СоскинСергей ЛавровМИД
 
 
