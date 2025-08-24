Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ядерная война". На Западе сделали жесткое заявление о конфликте на Украине - 24.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250824/ukraina-861172962.html
"Ядерная война". На Западе сделали жесткое заявление о конфликте на Украине
"Ядерная война". На Западе сделали жесткое заявление о конфликте на Украине - 24.08.2025, ПРАЙМ
"Ядерная война". На Западе сделали жесткое заявление о конфликте на Украине
Владимир Зеленский и европейские лидеры препятствуют реализации мирных инициатив по Украине, предложенных президентом США Дональдом Трампом, заявил профессор... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T17:07+0300
2025-08-24T17:07+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский и европейские лидеры препятствуют реализации мирных инициатив по Украине, предложенных президентом США Дональдом Трампом, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х."Зеленый гоблин (Зеленский. – Прим. ред.) и Европейская коалиция войны фактически в очередной раз сорвали мирный процесс, начатый Трампом. Теперь остается два варианта: ядерная война или обезглавливание Украины", — отметил он.В понедельник в Белом доме состоялись переговоры Трампа с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. В ходе обсуждения стороны рассматривали вопросы гарантий безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить в координации с Вашингтоном.Глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC отметил, что Зеленский на встрече в Вашингтоне фактически отверг предложения о статусе внеблокового государства и отказался вести диалог по вопросу территориальных уступок. Позже, во время празднования Дня флага Украины, лидер киевского режима подтвердил свою позицию и заявил, что не собирается поддерживать эти инициативы.
https://1prime.ru/20250824/rossiya-861172683.html
https://1prime.ru/20250822/mir-861087061.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_0377945bf7b61fd8f362acba6d6fdf96.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, дональд трамп
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
17:07 24.08.2025
 
"Ядерная война". На Западе сделали жесткое заявление о конфликте на Украине

Финский профессор Малинен обвинил Зеленского в срыве мирных инициатив Трампа

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский и европейские лидеры препятствуют реализации мирных инициатив по Украине, предложенных президентом США Дональдом Трампом, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х.
"Зеленый гоблин (Зеленский. – Прим. ред.) и Европейская коалиция войны фактически в очередной раз сорвали мирный процесс, начатый Трампом. Теперь остается два варианта: ядерная война или обезглавливание Украины", — отметил он.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
"Деморализовали режим". СМИ сообщили о победе России на новом фронте
16:54
В понедельник в Белом доме состоялись переговоры Трампа с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. В ходе обсуждения стороны рассматривали вопросы гарантий безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить в координации с Вашингтоном.
Глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC отметил, что Зеленский на встрече в Вашингтоне фактически отверг предложения о статусе внеблокового государства и отказался вести диалог по вопросу территориальных уступок. Позже, во время празднования Дня флага Украины, лидер киевского режима подтвердил свою позицию и заявил, что не собирается поддерживать эти инициативы.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
В США выступили с тяжелым признанием о мире на Украине
22 августа, 11:00
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала