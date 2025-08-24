https://1prime.ru/20250824/ukraina-861172962.html
"Ядерная война". На Западе сделали жесткое заявление о конфликте на Украине
"Ядерная война". На Западе сделали жесткое заявление о конфликте на Украине
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский и европейские лидеры препятствуют реализации мирных инициатив по Украине, предложенных президентом США Дональдом Трампом, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х."Зеленый гоблин (Зеленский. – Прим. ред.) и Европейская коалиция войны фактически в очередной раз сорвали мирный процесс, начатый Трампом. Теперь остается два варианта: ядерная война или обезглавливание Украины", — отметил он.В понедельник в Белом доме состоялись переговоры Трампа с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. В ходе обсуждения стороны рассматривали вопросы гарантий безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить в координации с Вашингтоном.Глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC отметил, что Зеленский на встрече в Вашингтоне фактически отверг предложения о статусе внеблокового государства и отказался вести диалог по вопросу территориальных уступок. Позже, во время празднования Дня флага Украины, лидер киевского режима подтвердил свою позицию и заявил, что не собирается поддерживать эти инициативы.
Новости
