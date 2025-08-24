Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе предложили неожиданный план по достижению мира на Украине - 24.08.2025
Спецоперация на Украине
На Западе предложили неожиданный план по достижению мира на Украине
На Западе предложили неожиданный план по достижению мира на Украине
Для достижения прогресса в разрешении украинского кризиса необходимо ослабить антироссийские санкции, пишет британский дипломат Иан Прауд в статье для Strategic | 24.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Для достижения прогресса в разрешении украинского кризиса необходимо ослабить антироссийские санкции, пишет британский дипломат Иан Прауд в статье для Strategic Culture."Разработка четкого плана по сокращению антироссийских санкций, не предусматривающего права вето для Украины, будет иметь решающее значение для того, чтобы побудить президента Путина заключить сделку. Ошибочно полагать, что спустя более чем одиннадцать лет после введения первых санкций против России угроза новыми рестрикциями будет способствовать достижению мирного соглашения", — отмечается в материале.После начала специальной военной операции на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Президент России Владимир Путин отмечал, что основной целью США и их союзников является ухудшение условий жизни для миллионов людей. Однако Россия успешно противостоит этим санкциям, и на Западе уже неоднократно звучали мнения о неэффективности принятых мер. В то же время у стран, которые поддержали эти рестрикции, не хватает решимости признать, что антироссийская санкционная политика потерпела фиаско.
украина
1920
1920
true
украина, россия
Спецоперация на Украине
17:26 24.08.2025
 
На Западе предложили неожиданный план по достижению мира на Украине

Прауд призвал к смягчению антироссийских санкций для достижения мира на Украине

МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Для достижения прогресса в разрешении украинского кризиса необходимо ослабить антироссийские санкции, пишет британский дипломат Иан Прауд в статье для Strategic Culture.
"Разработка четкого плана по сокращению антироссийских санкций, не предусматривающего права вето для Украины, будет иметь решающее значение для того, чтобы побудить президента Путина заключить сделку. Ошибочно полагать, что спустя более чем одиннадцать лет после введения первых санкций против России угроза новыми рестрикциями будет способствовать достижению мирного соглашения", — отмечается в материале.
После начала специальной военной операции на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Президент России Владимир Путин отмечал, что основной целью США и их союзников является ухудшение условий жизни для миллионов людей.
Однако Россия успешно противостоит этим санкциям, и на Западе уже неоднократно звучали мнения о неэффективности принятых мер. В то же время у стран, которые поддержали эти рестрикции, не хватает решимости признать, что антироссийская санкционная политика потерпела фиаско.
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯ
 
 
