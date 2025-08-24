https://1prime.ru/20250824/volga-861188473.html
В Ивановской области катер столкнулся с баржей
В Ивановской области катер столкнулся с баржей - 24.08.2025, ПРАЙМ
В Ивановской области катер столкнулся с баржей
Катер столкнулся с баржей в акватории реки Волги в Ивановской области, обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщила Северо-Западная транспортная... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T23:58+0300
2025-08-24T23:58+0300
2025-08-24T23:58+0300
происшествия
бизнес
россия
ивановская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859986967_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_c42020273e0054010b98de068f354820.jpg
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Катер столкнулся с баржей в акватории реки Волги в Ивановской области, обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. По предварительным данным ведомства, около 22.00 мск 25 августа в акватории реки Волги произошло столкновение маломерного судна с баржей. "Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения катера с баржей в Ивановской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Кроме того, Ивановская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров, обстоятельства происшествия устанавливаются.
https://1prime.ru/20250824/katera-861170051.html
ивановская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859986967_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_daf6ad0d0126389c4a9a8041f5903efd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, ивановская область
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Ивановская область
В Ивановской области катер столкнулся с баржей
В акватории реки Волги в Ивановской области катер столкнулся с баржей
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Катер столкнулся с баржей в акватории реки Волги в Ивановской области, обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
По предварительным данным ведомства, около 22.00 мск 25 августа в акватории реки Волги произошло столкновение маломерного судна с баржей.
"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения катера с баржей в Ивановской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале
ведомства.
Кроме того, Ивановская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров, обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Ленинградской области при столкновении катеров пострадали семь человек