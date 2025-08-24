https://1prime.ru/20250824/volga-861188473.html

В Ивановской области катер столкнулся с баржей

В Ивановской области катер столкнулся с баржей - 24.08.2025, ПРАЙМ

В Ивановской области катер столкнулся с баржей

Катер столкнулся с баржей в акватории реки Волги в Ивановской области, обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщила Северо-Западная транспортная... | 24.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-24T23:58+0300

2025-08-24T23:58+0300

2025-08-24T23:58+0300

происшествия

бизнес

россия

ивановская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859986967_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_c42020273e0054010b98de068f354820.jpg

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Катер столкнулся с баржей в акватории реки Волги в Ивановской области, обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. По предварительным данным ведомства, около 22.00 мск 25 августа в акватории реки Волги произошло столкновение маломерного судна с баржей. "Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения катера с баржей в Ивановской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Кроме того, Ивановская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров, обстоятельства происшествия устанавливаются.

https://1prime.ru/20250824/katera-861170051.html

ивановская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ивановская область