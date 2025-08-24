Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ивановской области катер столкнулся с баржей
В Ивановской области катер столкнулся с баржей
Катер столкнулся с баржей в акватории реки Волги в Ивановской области, обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщила Северо-Западная транспортная... | 24.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Катер столкнулся с баржей в акватории реки Волги в Ивановской области, обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. По предварительным данным ведомства, около 22.00 мск 25 августа в акватории реки Волги произошло столкновение маломерного судна с баржей. "Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения катера с баржей в Ивановской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Кроме того, Ивановская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров, обстоятельства происшествия устанавливаются.
23:58 24.08.2025
 
В Ивановской области катер столкнулся с баржей

В акватории реки Волги в Ивановской области катер столкнулся с баржей

© РИА Новости . Владимир Федоренко
Река Волга в Ивановской области
Река Волга в Ивановской области. Архивное фото
Река Волга в Ивановской области. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Катер столкнулся с баржей в акватории реки Волги в Ивановской области, обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
По предварительным данным ведомства, около 22.00 мск 25 августа в акватории реки Волги произошло столкновение маломерного судна с баржей.
"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения катера с баржей в Ивановской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, Ивановская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров, обстоятельства происшествия устанавливаются.
