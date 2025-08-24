https://1prime.ru/20250824/zapad-861156498.html

Депутат Рады рассказал о новом плане Запада против народов России и Украины - 24.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-24T00:42+0300

2025-08-24T00:42+0300

2025-08-24T01:37+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/82384/64/823846453_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_ca8d4e8225371515303bac5163496ee5.jpg

МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Украинские медиа, ориентированные на Запад, намеренно внедряют идею, что россияне и украинцы — это разные народы, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под следствием по обвинению в государственной измене, в своем Telegram-канале.“Соросятские СМИ стали делать различие между одинаковыми именами россиян и украинцев. Например, имя Сергей для украинцев пишется Сергій, а для россиян Сєргєй. Это искусственная попытка дальнейшего разделения русских и украинцев в два разных народа”, — отметил он.Таким образом, по мнению депутата, Запад стремится усугубить конфликт между Россией и Украиной, сделав его неразрешимым.“Это далеко идущий стратегический план превращения войны между Украиной и Россией в этнический конфликт — только он, а еще религиозный, не имеет разрешения мирным путем согласно науке о конфликтах”, — подчеркнул Дубинский.Ранее на встрече с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске российский президент Владимир Путин заявил, что считает украинцев братским народом.

