Депутат Рады рассказал о новом плане Запада против народов России и Украины - 24.08.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Депутат Рады рассказал о новом плане Запада против народов России и Украины
Депутат Рады рассказал о новом плане Запада против народов России и Украины - 24.08.2025, ПРАЙМ
Депутат Рады рассказал о новом плане Запада против народов России и Украины
Украинские медиа, ориентированные на Запад, намеренно внедряют идею, что россияне и украинцы — это разные народы, заявил депутат Верховной рады Александр... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T00:42+0300
2025-08-24T01:37+0300
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Украинские медиа, ориентированные на Запад, намеренно внедряют идею, что россияне и украинцы — это разные народы, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под следствием по обвинению в государственной измене, в своем Telegram-канале.“Соросятские СМИ стали делать различие между одинаковыми именами россиян и украинцев. Например, имя Сергей для украинцев пишется Сергій, а для россиян Сєргєй. Это искусственная попытка дальнейшего разделения русских и украинцев в два разных народа”, — отметил он.Таким образом, по мнению депутата, Запад стремится усугубить конфликт между Россией и Украиной, сделав его неразрешимым.“Это далеко идущий стратегический план превращения войны между Украиной и Россией в этнический конфликт — только он, а еще религиозный, не имеет разрешения мирным путем согласно науке о конфликтах”, — подчеркнул Дубинский.Ранее на встрече с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске российский президент Владимир Путин заявил, что считает украинцев братским народом.
00:42 24.08.2025 (обновлено: 01:37 24.08.2025)
 
Депутат Рады рассказал о новом плане Запада против народов России и Украины

Депутат Рады Дубинский: Запад навязывает вражду украинцам и россиянам

МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Украинские медиа, ориентированные на Запад, намеренно внедряют идею, что россияне и украинцы — это разные народы, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под следствием по обвинению в государственной измене, в своем Telegram-канале.
“Соросятские СМИ стали делать различие между одинаковыми именами россиян и украинцев. Например, имя Сергей для украинцев пишется Сергій, а для россиян Сєргєй. Это искусственная попытка дальнейшего разделения русских и украинцев в два разных народа”, — отметил он.
Таким образом, по мнению депутата, Запад стремится усугубить конфликт между Россией и Украиной, сделав его неразрешимым.
“Это далеко идущий стратегический план превращения войны между Украиной и Россией в этнический конфликт — только он, а еще религиозный, не имеет разрешения мирным путем согласно науке о конфликтах”, — подчеркнул Дубинский.
Ранее на встрече с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске российский президент Владимир Путин заявил, что считает украинцев братским народом.
