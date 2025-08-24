https://1prime.ru/20250824/zapad-861156498.html
Депутат Рады рассказал о новом плане Запада против народов России и Украины
Депутат Рады рассказал о новом плане Запада против народов России и Украины
2025-08-24T00:42+0300
2025-08-24T00:42+0300
2025-08-24T01:37+0300
спецоперация на украине
россия
запад
украина
аляска
дональд трамп
владимир путин
рада
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Украинские медиа, ориентированные на Запад, намеренно внедряют идею, что россияне и украинцы — это разные народы, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под следствием по обвинению в государственной измене, в своем Telegram-канале.“Соросятские СМИ стали делать различие между одинаковыми именами россиян и украинцев. Например, имя Сергей для украинцев пишется Сергій, а для россиян Сєргєй. Это искусственная попытка дальнейшего разделения русских и украинцев в два разных народа”, — отметил он.Таким образом, по мнению депутата, Запад стремится усугубить конфликт между Россией и Украиной, сделав его неразрешимым.“Это далеко идущий стратегический план превращения войны между Украиной и Россией в этнический конфликт — только он, а еще религиозный, не имеет разрешения мирным путем согласно науке о конфликтах”, — подчеркнул Дубинский.Ранее на встрече с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске российский президент Владимир Путин заявил, что считает украинцев братским народом.
запад
украина
аляска
Депутат Рады Дубинский: Запад навязывает вражду украинцам и россиянам
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Украинские медиа, ориентированные на Запад, намеренно внедряют идею, что россияне и украинцы — это разные народы, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под следствием по обвинению в государственной измене, в своем Telegram-канале.
“Соросятские СМИ стали делать различие между одинаковыми именами россиян и украинцев. Например, имя Сергей для украинцев пишется Сергій, а для россиян Сєргєй. Это искусственная попытка дальнейшего разделения русских и украинцев в два разных народа”, — отметил он.
Таким образом, по мнению депутата, Запад
стремится усугубить конфликт между Россией и Украиной
, сделав его неразрешимым.
“Это далеко идущий стратегический план превращения войны между Украиной и Россией в этнический конфликт — только он, а еще религиозный, не имеет разрешения мирным путем согласно науке о конфликтах”, — подчеркнул Дубинский.
Ранее на встрече с американским президентом Дональдом Трампом
на Аляске
российский президент Владимир Путин
заявил, что считает украинцев братским народом.
