АТОР предложила использовать ФПО туроператоров при форс-мажорах
АТОР предложила использовать ФПО туроператоров при форс-мажорах
2025-08-25T21:09+0300
2025-08-25T21:09+0300
2025-08-25T21:09+0300
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила в Госдуму письмо с предложением использовать средства фондов персональной ответственности (ФПО) туроператоров для финансирования вынужденных расходов из-за форс-мажорных ситуаций, сообщается на сайте ассоциации. Сейчас по законодательству ФПО и финансовое обеспечение туроператора могут быть использованы только в случае его банкротства, напомнили в АТОР. "В Государственную думу направлено письмо за подписью вице-президента АТОР Александра Сирченко с предложениями по донастройке механизма использования фондов персональной ответственности (ФПО) туроператоров", - говорится в сообщении. "Суть предложений - разрешить в кризисных ситуациях использовать средства ФПО, сформированного самими туроператорами из собственных средств, для финансирования вынужденных расходов действующего туроператора (на размещение туристов, оплату альтернативные перевозки и др.)", - уточняется там же. Кроме этого, ассоциация предлагает ввести норму ежеквартального перечисления непосредственно туроператору доходов, полученных от размещения в банках денежных средств фондов персональной ответственности туроператора. Если максимальный размер ФПО будет превышен, а необходимости выплачивать реальный ущерб туристам в текущем году не будет, предлагается дать возможность перечислить до 50% средств фонда туроператора ему на счет для развития своей деятельности. Как отметили в ассоциации, из-за геополитической нестабильности форс-мажоры происходят часто, а отмены и задержки рейсов авиакомпаний, как из России, так и в нее, приводят к существенным внеплановым расходам для туроператоров и усиливают нагрузку на сопровождение клиентов. "Как пишут сегодня СМИ, группа туристов из Петербурга, которые в июне 2025 года не могли несколько дней вернуться в Россию из ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке и отмен рейсов в Россию, собираются подавать в суд на туроператора. Речь идет о компании Fun&Sun. По информации АТОР, туроператор Fun&Sun во время кризиса на Ближнем Востоке в период приостановки вылетов обеспечил всем туристам размещение за счёт компании и организовал их возвращение на родину в максимально возможные сроки. Сейчас компания ведет коммуникацию с туристами из Санкт-Петербурга по сути их претензии", - отметили в АТОР. По мнению Сирченко, изменение механизмов выплат из фондов персональной ответственности позволит одновременно усилить защиту туристов и поддержать устойчивость рынка.
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила в Госдуму письмо с предложением использовать средства фондов персональной ответственности (ФПО) туроператоров для финансирования вынужденных расходов из-за форс-мажорных ситуаций, сообщается на сайте ассоциации.
Сейчас по законодательству ФПО и финансовое обеспечение туроператора могут быть использованы только в случае его банкротства, напомнили в АТОР
"В Государственную думу направлено письмо за подписью вице-президента АТОР Александра Сирченко с предложениями по донастройке механизма использования фондов персональной ответственности (ФПО) туроператоров", - говорится в сообщении.
"Суть предложений - разрешить в кризисных ситуациях использовать средства ФПО, сформированного самими туроператорами из собственных средств, для финансирования вынужденных расходов действующего туроператора (на размещение туристов, оплату альтернативные перевозки и др.)", - уточняется там же.
Кроме этого, ассоциация предлагает ввести норму ежеквартального перечисления непосредственно туроператору доходов, полученных от размещения в банках денежных средств фондов персональной ответственности туроператора. Если максимальный размер ФПО будет превышен, а необходимости выплачивать реальный ущерб туристам в текущем году не будет, предлагается дать возможность перечислить до 50% средств фонда туроператора ему на счет для развития своей деятельности.
Как отметили в ассоциации, из-за геополитической нестабильности форс-мажоры происходят часто, а отмены и задержки рейсов авиакомпаний, как из России, так и в нее, приводят к существенным внеплановым расходам для туроператоров и усиливают нагрузку на сопровождение клиентов.
"Как пишут сегодня СМИ, группа туристов из Петербурга
, которые в июне 2025 года не могли несколько дней вернуться в Россию из ОАЭ
из-за конфликта на Ближнем Востоке
и отмен рейсов в Россию, собираются подавать в суд на туроператора. Речь идет о компании Fun&Sun
. По информации АТОР, туроператор Fun&Sun во время кризиса на Ближнем Востоке в период приостановки вылетов обеспечил всем туристам размещение за счёт компании и организовал их возвращение на родину в максимально возможные сроки. Сейчас компания ведет коммуникацию с туристами из Санкт-Петербурга по сути их претензии", - отметили в АТОР.
По мнению Сирченко, изменение механизмов выплат из фондов персональной ответственности позволит одновременно усилить защиту туристов и поддержать устойчивость рынка.
