В Авито Авто выяснили, в каких регионах машины продаются быстрее всего

В Авито Авто выяснили, в каких регионах машины продаются быстрее всего

2025-08-25T11:09+0300

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению на автомобили с пробегом и выяснили, в каких регионах страны в 2025 году машины быстрее всего находят новых владельцев. Оказалось, что меньше времени на продажу авто уходит в регионах Северного Кавказа.По данным Авито Авто, среди регионов по скорости продажи машин на платформе лидирует Чечня: здесь авто находят новых владельцев на 20,6% быстрее, чем в среднем по России. Также в пятерку регионов вошли Тульская область (-13,5%), Адыгея (-12,4%), Дагестан (-10,8%) и Воронежская область (-9,6%).Быстрее всего удается найти новых владельцев машины профессиональным продавцам: у них на это уходит на 13,7% меньше времени, чем в среднем по стране. Самая высокая скорость продаж – в Чечне (-20,3% к среднему в этой категории), Дагестане (-17,7%) и Свердловской области (-16,4%).У частных продавцов и дилеров средний срок экспозиции по стране - 11,8% и 5,9% соответственно. Автовладельцы быстрее всего расстаются с машинами в Чечне (-16,9%), Ленинградской (-10,2%) и Тамбовской (-6,5%) областях, а дилеры – в Кабардино-Балкарии (-42,4%), Псковской (-37,4%) и Тульской (-32,2%) областях."Наша статистика фиксирует хорошую для всех игроков рынка тенденцию: за последний год среднее время экспозиции объявления сократилось на 6%. Наиболее заметно этот показатель сократился у профессиональных продавцов и дилеров – в среднем, на 9%. Частные же продавцы, которым необходимо продать машину в короткие сроки, могут воспользоваться Авито Аукционом. Этот сервис позволяет получить предложения от проверенных дилеров и профессиональных продавцов буквально в течение пару часов, после чего остается только выбрать наиболее подходящий вариант", – прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.

