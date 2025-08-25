https://1prime.ru/20250825/biznes-861194226.html

Эксперт назвала главное условие успеха бизнеса в Африке

МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Только выстроив со своим деловым партнером добрые межличностные отношения, можно рассчитывать на успех бизнеса в Африке, заявила РИА Новости глава российского торгового дома в Найроби, представитель общероссийской общественной организации МСП "Новая формация" в Кении Анна Семенова. "Самое главное – выстроить со своими африканскими партнерами добрые межличностные отношения", - сказала она. "Для этого нельзя лениться. Надо встречаться, посещать вместе разные светские мероприятия, ходить друг к другу домой в гости, устраивать совместные застолья. Нужно постоянно поддерживать эту эмоциональную связь. Дистанционно выстроить никакие деловые отношения с представителями африканских стран невозможно", - добавила собеседница агентства. По ее словам, "свою деловую активность мы активно сочетанием с общественной, суть которой в том, чтобы продвигать в Кении, на континенте не только отечественный бизнес, но и Россию, русскую культуру". "Мы ездим по стране, рассказываем о России, устраиваем в школах уроки русского языка и литературы, проводим семинары по русской культуре. В одной из глухих деревень организовали футбольный турнир. Даже такая, казалось бы, незначительная активность для жителей той деревни представляла собой большой праздник. Они, конечно, запомнят, что подарили им его русские", - подчеркнула Семенова. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

