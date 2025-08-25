https://1prime.ru/20250825/dollar-861224636.html

Доллар дорожает к мировым валютам

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к мировым валютам растет в понедельник вечером после снижения по итогам предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.51 мск курс евро к доллару опускался до 1,17 доллара с 1,1717 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 147,46 иены с уровня прошлого закрытия в 146,95 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,19% - до 97,92 пункта. По итогам торгов пятницы американская валюта подешевела к евро и иене на 1%, а индекс доллара опустился на 0,9%. Трейдеры оценивали выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, после которого увеличились ожидания понижения учетной ставки регулятора на заседании в сентябре. В понедельник была опубликована статистика по рынку недвижимости США. Продажи новых домов в стране в июле сократились на 0,6% по сравнению с пересмотренным показателем июня - до 652 тысяч. Аналитики прогнозировали значение на уровне 630 тысяч.

