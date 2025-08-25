https://1prime.ru/20250825/dollar-861224636.html
Доллар дорожает к мировым валютам
Доллар дорожает к мировым валютам - 25.08.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к мировым валютам
Стоимость доллара по отношению к мировым валютам растет в понедельник вечером после снижения по итогам предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T18:03+0300
2025-08-25T18:03+0300
2025-08-25T18:03+0300
курс доллара к рублю
рынок
торги
сша
джером пауэлл
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567957_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_25ff4e482833e42b02951d30e2222d70.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к мировым валютам растет в понедельник вечером после снижения по итогам предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.51 мск курс евро к доллару опускался до 1,17 доллара с 1,1717 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 147,46 иены с уровня прошлого закрытия в 146,95 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,19% - до 97,92 пункта. По итогам торгов пятницы американская валюта подешевела к евро и иене на 1%, а индекс доллара опустился на 0,9%. Трейдеры оценивали выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, после которого увеличились ожидания понижения учетной ставки регулятора на заседании в сентябре. В понедельник была опубликована статистика по рынку недвижимости США. Продажи новых домов в стране в июле сократились на 0,6% по сравнению с пересмотренным показателем июня - до 652 тысяч. Аналитики прогнозировали значение на уровне 630 тысяч.
https://1prime.ru/20250825/kurs-861223227.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567957_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8392732d87b4b06e4aa104afe0c941dc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, джером пауэлл
Курс доллара к рублю, Рынок, Торги, США, Джером Пауэлл
Доллар дорожает к мировым валютам
Доллар растет к мировым валютам после снижения в пятницу
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к мировым валютам растет в понедельник вечером после снижения по итогам предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.51 мск курс евро к доллару опускался до 1,17 доллара с 1,1717 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 147,46 иены с уровня прошлого закрытия в 146,95 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США
) поднимался на 0,19% - до 97,92 пункта.
По итогам торгов пятницы американская валюта подешевела к евро и иене на 1%, а индекс доллара опустился на 0,9%.
Трейдеры оценивали выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла
на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, после которого увеличились ожидания понижения учетной ставки регулятора на заседании в сентябре.
В понедельник была опубликована статистика по рынку недвижимости США. Продажи новых домов в стране в июле сократились на 0,6% по сравнению с пересмотренным показателем июня - до 652 тысяч. Аналитики прогнозировали значение на уровне 630 тысяч.
Официальный курс доллара на вторник составил 80,68 рубля