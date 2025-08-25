Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евразийский банк развития отметил замедление роста экономики Белоруссии - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250825/ekonomika-861197157.html
Евразийский банк развития отметил замедление роста экономики Белоруссии
Евразийский банк развития отметил замедление роста экономики Белоруссии - 25.08.2025, ПРАЙМ
Евразийский банк развития отметил замедление роста экономики Белоруссии
Евразийский банк развития (ЕАБР) отметил замедление роста экономики Белоруссии в последние месяцы из-за сокращения объемов экспорта и производства в сельском... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T09:54+0300
2025-08-25T09:54+0300
экономика
белоруссия
александр лукашенко
еабр
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/73/762007393_0:180:2327:1489_1920x0_80_0_0_5bdbecd3721377e1269216d3ab8cd8e3.jpg
МИНСК, 25 авг - ПРАЙМ. Евразийский банк развития (ЕАБР) отметил замедление роста экономики Белоруссии в последние месяцы из-за сокращения объемов экспорта и производства в сельском хозяйстве из-за более поздних сроков уборки урожая. "Рост ВВП в Беларуси составил 1,3% год к году в январе-июле 2025 года после 2,1% год к году за январь-июнь. Рост формируют сектора, ориентированные на внутренний спрос", - говорится в еженедельном обзоре аналитиков ЕАБР. По их данным, розничный товарооборот увеличился на 8,6% год к году, товарооборот общественного питания - на 5,1%. Устойчивый рост сохраняется в строительстве и инвестициях - 9,9% и 13,6% год к году соответственно. "Негативное влияние на динамику ВВП оказало снижение выпуска промышленности на 0,3% год к году за январь-июль на фоне сокращения объемов экспорта и роста запасов готовой продукции. Также на 12,7% снизился выпуск в сельском хозяйстве, что связано с более поздними сроками уборки урожая", - говорится в прогнозе. ВВП Белоруссии в 2024 году увеличился на 4%. В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил своим указом важнейшие прогнозные параметры развития страны на 2025 год, включая рост ВВП на 4,1% и инфляцию не более 5%. В конце июля министр экономики Белоруссии Юрий Чеботарь заявил, что у белорусской экономики есть резервы для того, чтобы в текущем году был выполнен прогноз по росту ВВП на 4,1%. ЕАБР в июньском макропрогнозе банка прогнозировал в базовом сценарии рост ВВП Белоруссии в размере 3% в 2025 году.
https://1prime.ru/20250821/import-861044873.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/73/762007393_52:0:2275:1667_1920x0_80_0_0_60348a46343df940f143b09dd6101452.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
белоруссия, александр лукашенко, еабр
Экономика, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, ЕАБР
09:54 25.08.2025
 
Евразийский банк развития отметил замедление роста экономики Белоруссии

ЕАБР отметил замедление роста экономики Белоруссии из-за сокращения экспорта

© flickr.com / ermakov" Флаг Белоруссии
 Флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© flickr.com / ermakov
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 25 авг - ПРАЙМ. Евразийский банк развития (ЕАБР) отметил замедление роста экономики Белоруссии в последние месяцы из-за сокращения объемов экспорта и производства в сельском хозяйстве из-за более поздних сроков уборки урожая.
"Рост ВВП в Беларуси составил 1,3% год к году в январе-июле 2025 года после 2,1% год к году за январь-июнь. Рост формируют сектора, ориентированные на внутренний спрос", - говорится в еженедельном обзоре аналитиков ЕАБР.
По их данным, розничный товарооборот увеличился на 8,6% год к году, товарооборот общественного питания - на 5,1%. Устойчивый рост сохраняется в строительстве и инвестициях - 9,9% и 13,6% год к году соответственно.
"Негативное влияние на динамику ВВП оказало снижение выпуска промышленности на 0,3% год к году за январь-июль на фоне сокращения объемов экспорта и роста запасов готовой продукции. Также на 12,7% снизился выпуск в сельском хозяйстве, что связано с более поздними сроками уборки урожая", - говорится в прогнозе.
ВВП Белоруссии в 2024 году увеличился на 4%. В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил своим указом важнейшие прогнозные параметры развития страны на 2025 год, включая рост ВВП на 4,1% и инфляцию не более 5%.
В конце июля министр экономики Белоруссии Юрий Чеботарь заявил, что у белорусской экономики есть резервы для того, чтобы в текущем году был выполнен прогноз по росту ВВП на 4,1%.
ЕАБР в июньском макропрогнозе банка прогнозировал в базовом сценарии рост ВВП Белоруссии в размере 3% в 2025 году.
Государственный флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Власти Эстонии ввели запрет на импорт изобутана из России и Белоруссии
21 августа, 14:22
 
ЭкономикаБЕЛОРУССИЯАлександр ЛукашенкоЕАБР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала