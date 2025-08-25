https://1prime.ru/20250825/ekonomika-861197157.html

Евразийский банк развития отметил замедление роста экономики Белоруссии

МИНСК, 25 авг - ПРАЙМ. Евразийский банк развития (ЕАБР) отметил замедление роста экономики Белоруссии в последние месяцы из-за сокращения объемов экспорта и производства в сельском хозяйстве из-за более поздних сроков уборки урожая. "Рост ВВП в Беларуси составил 1,3% год к году в январе-июле 2025 года после 2,1% год к году за январь-июнь. Рост формируют сектора, ориентированные на внутренний спрос", - говорится в еженедельном обзоре аналитиков ЕАБР. По их данным, розничный товарооборот увеличился на 8,6% год к году, товарооборот общественного питания - на 5,1%. Устойчивый рост сохраняется в строительстве и инвестициях - 9,9% и 13,6% год к году соответственно. "Негативное влияние на динамику ВВП оказало снижение выпуска промышленности на 0,3% год к году за январь-июль на фоне сокращения объемов экспорта и роста запасов готовой продукции. Также на 12,7% снизился выпуск в сельском хозяйстве, что связано с более поздними сроками уборки урожая", - говорится в прогнозе. ВВП Белоруссии в 2024 году увеличился на 4%. В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил своим указом важнейшие прогнозные параметры развития страны на 2025 год, включая рост ВВП на 4,1% и инфляцию не более 5%. В конце июля министр экономики Белоруссии Юрий Чеботарь заявил, что у белорусской экономики есть резервы для того, чтобы в текущем году был выполнен прогноз по росту ВВП на 4,1%. ЕАБР в июньском макропрогнозе банка прогнозировал в базовом сценарии рост ВВП Белоруссии в размере 3% в 2025 году.

