Норвежская Equinor обнаружила новые залежи нефти и газа в Северном море - 25.08.2025
Норвежская Equinor обнаружила новые залежи нефти и газа в Северном море
2025-08-25T13:31+0300
2025-08-25T13:31+0300
энергетика
нефть
газ
северное море
норвегия
equinor
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Норвежская энергетическая Equinor совместно с партнерами обнаружила залежи нефти и газа рядом с месторождением Troll в Северном море, говорится в релизе компании. "Equinor и ее партнеры обнаружили нефть и газ в районе Fram, в девяти километрах к северу от месторождения Troll в Северном море", - сообщается в пресс-релизе. Общий объем ресурсов оценивается в 0,1-1,1 миллиона кубических метров газа, предварительное название месторождения - F-South, сообщила компания. Указывается также, что Equinor Energy AS владеет долей в 45%, Var Energi ASA - 40%, INPEX Idemitsu Norge AS - 15% в месторождении. Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает в более чем 20 странах со штатом примерно в 25 тысяч человек. Крупнейший акционер - Норвегия.
северное море
норвегия
нефть, газ, северное море, норвегия, equinor
Энергетика, Нефть, Газ, Северное море, НОРВЕГИЯ, Equinor
13:31 25.08.2025
 
Норвежская Equinor обнаружила новые залежи нефти и газа в Северном море

Equinor обнаружила новые залежи нефти и газа у месторождения Troll в Северном море

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Норвежская энергетическая Equinor совместно с партнерами обнаружила залежи нефти и газа рядом с месторождением Troll в Северном море, говорится в релизе компании.
"Equinor и ее партнеры обнаружили нефть и газ в районе Fram, в девяти километрах к северу от месторождения Troll в Северном море", - сообщается в пресс-релизе.
Общий объем ресурсов оценивается в 0,1-1,1 миллиона кубических метров газа, предварительное название месторождения - F-South, сообщила компания.
Указывается также, что Equinor Energy AS владеет долей в 45%, Var Energi ASA - 40%, INPEX Idemitsu Norge AS - 15% в месторождении.
Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает в более чем 20 странах со штатом примерно в 25 тысяч человек. Крупнейший акционер - Норвегия.
Энергетика Нефть Газ Северное море НОРВЕГИЯ Equinor
 
 
Заголовок открываемого материала