Норвежская Equinor обнаружила новые залежи нефти и газа в Северном море
2025-08-25T13:31+0300
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Норвежская энергетическая Equinor совместно с партнерами обнаружила залежи нефти и газа рядом с месторождением Troll в Северном море, говорится в релизе компании. "Equinor и ее партнеры обнаружили нефть и газ в районе Fram, в девяти километрах к северу от месторождения Troll в Северном море", - сообщается в пресс-релизе. Общий объем ресурсов оценивается в 0,1-1,1 миллиона кубических метров газа, предварительное название месторождения - F-South, сообщила компания. Указывается также, что Equinor Energy AS владеет долей в 45%, Var Energi ASA - 40%, INPEX Idemitsu Norge AS - 15% в месторождении. Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает в более чем 20 странах со штатом примерно в 25 тысяч человек. Крупнейший акционер - Норвегия.
