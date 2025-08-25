https://1prime.ru/20250825/kaliningrad-861235633.html

Субсидирование авиаперевозок между Калининградом и рядом городов увеличится

Субсидирование авиаперевозок между Калининградом и рядом городов увеличится - 25.08.2025, ПРАЙМ

Субсидирование авиаперевозок между Калининградом и рядом городов увеличится

Субсидирование авиаперевозок между Калининградом и рядом российских городов в 2025 году будет увеличено в 3,6 раза по сравнению с запланированными на начало... | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T22:22+0300

2025-08-25T22:22+0300

2025-08-25T22:22+0300

бизнес

россия

калининград

рф

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849041414_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dc3fa946d6e019cbb5076c152165b423.jpg

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Субсидирование авиаперевозок между Калининградом и рядом российских городов в 2025 году будет увеличено в 3,6 раза по сравнению с запланированными на начало года объемами, до 1,172 миллиарда рублей, сообщил Минтранс РФ. "В рамках программы обеспечения доступности воздушных перевозок для отдельных категорий граждан на начало 2025 года на калининградское направление было выделено 321,9 миллиона рублей. Благодаря активной работе Минтранса России и перераспределению средств в результате экономии по другим направлениям, финансирование увеличено до 1 миллиарда 172 миллионов рублей", - говорится в сообщении по итогам рабочей встречи министра транспорта РФ Андрея Никитина и губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных. Уточняется, что данные субсидии действуют на перелеты между Калининградом и Архангельском, Екатеринбургом, Жуковским, Москвой, Мурманском и Санкт-Петербургом. Механизм субсидирования обеспечивает льготные условия перевозок для лиц до 23 лет, женщин в возрасте свыше 55 лет и мужчин в возрасте свыше 60 лет, инвалидов различных категорий, многодетных семей, а также жителей Калининградской области и студентов, обучающихся в регионе. "Государственная поддержка воздушных перевозок по калининградскому направлению реализуется также в рамках программы субсидирования региональных перевозок. Она обеспечивает круглогодичный доступ к услугам воздушного транспорта для всех граждан России", - уточнили в Минтрансе. На 2025 год в перечень субсидируемых маршрутов включены 15 направлений, в том числе Волгоград, Петрозаводск, Нижний Новгород, и другие. При экономии бюджетных средств маршрутная сеть будет расширяться, что позволит улучшить транспортную доступность региона, отметили в министерстве. В России действует ряд программ субсидирования авиаперевозок, среди которых полеты на Дальний Восток и в Калининград, прямые рейсы между регионами (минуя Москву), социально значимые полеты между субъектами Дальневосточного федерального округа (ДФО).

https://1prime.ru/20250825/bilety-861234181.html

калининград

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, калининград, рф, москва