Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Мерц рассматривает кандидатуру фон дер Ляйен на пост президента ФРГ - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250825/lyayen-861216811.html
СМИ: Мерц рассматривает кандидатуру фон дер Ляйен на пост президента ФРГ
СМИ: Мерц рассматривает кандидатуру фон дер Ляйен на пост президента ФРГ - 25.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: Мерц рассматривает кандидатуру фон дер Ляйен на пост президента ФРГ
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, являющийся лидером Христианско-демократического союза (ХДС), рассматривает возможность выдвижения нынешней главы Европейской комиссии... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T16:08+0300
2025-08-25T16:08+0300
политика
банки
германия
бавария
урсула фон дер ляйен
фридрих мерц
spiegel
федеральное собрание
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969101_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_84b1d7383f6a6ffc973ca654e966fbae.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, являющийся лидером Христианско-демократического союза (ХДС), рассматривает возможность выдвижения нынешней главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на пост президента ФРГ на выборах в 2027 году, сообщило издание Spiegel со ссылкой на источники в немецком правительстве. На дне открытых дверей правительства Германии в воскресенье Фридрих Мерц допустил возможность избрания женщины на пост президента ФРГ в 2027 году. "Лидер ХДС рассматривает кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен (на пост президента ФРГ - ред.)", - пишет издание. Отмечается, хотя фон дер Ляйен была избрана на пост главы Еврокомиссии в 2024 году и к 2027 году пройдет лишь половина срока ее полномочий, назначение на пост президента ФРГ может заинтересовать ее, став удачным завершением ее политической карьеры. "Конечно, Ляйен не излучает особой теплоты, однако у нее есть интеллектуальная проницательность и президентское достоинство, чего требует эта должность. Не говоря уже об отсутствии альтернатив", – говорится в статье. Как пишет издание, более того, Мерцу было бы выгодно назначение первой женщины на президентский пост от своей партии. В качестве другого потенциального кандидата называется председатель ландтага Баварии Ильзе Айгнер, однако из-за соперничества с главой Христианско-социального союза (ХСС) Маркусом Зедером этот вариант мог бы стать причиной для серьезных споров внутри правительства, говорится в материале. Федеральный президент – это высший государственный пост в Германии. С 2017 года президентом ФРГ является Франк-Вальтер Штайнмайер. Главу государства избирает специально созываемое для этой цели Федеральное собрание, которое состоит из депутатов бундестага и представителей федеральных земель. Срок полномочий составляет пять лет, повторное избрание допускается только один раз. Первое лицо государства в основном выполняет представительские функции.
https://1prime.ru/20250821/es-861066911.html
германия
бавария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969101_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_4433d106a8a29cee5fdfd5ea3f575bb8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, германия, бавария, урсула фон дер ляйен, фридрих мерц, spiegel, федеральное собрание
Политика, Банки, ГЕРМАНИЯ, Бавария, Урсула фон дер Ляйен, Фридрих Мерц, Spiegel, Федеральное собрание
16:08 25.08.2025
 
СМИ: Мерц рассматривает кандидатуру фон дер Ляйен на пост президента ФРГ

Spiegel: Мерц рассматривает кандидатуру фон дер Ляйен на пост президента ФРГ

© Фото : MSC/HeimkenПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© Фото : MSC/Heimken
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, являющийся лидером Христианско-демократического союза (ХДС), рассматривает возможность выдвижения нынешней главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на пост президента ФРГ на выборах в 2027 году, сообщило издание Spiegel со ссылкой на источники в немецком правительстве.
На дне открытых дверей правительства Германии в воскресенье Фридрих Мерц допустил возможность избрания женщины на пост президента ФРГ в 2027 году.
"Лидер ХДС рассматривает кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен (на пост президента ФРГ - ред.)", - пишет издание.
Отмечается, хотя фон дер Ляйен была избрана на пост главы Еврокомиссии в 2024 году и к 2027 году пройдет лишь половина срока ее полномочий, назначение на пост президента ФРГ может заинтересовать ее, став удачным завершением ее политической карьеры.
"Конечно, Ляйен не излучает особой теплоты, однако у нее есть интеллектуальная проницательность и президентское достоинство, чего требует эта должность. Не говоря уже об отсутствии альтернатив", – говорится в статье.
Как пишет издание, более того, Мерцу было бы выгодно назначение первой женщины на президентский пост от своей партии. В качестве другого потенциального кандидата называется председатель ландтага Баварии Ильзе Айгнер, однако из-за соперничества с главой Христианско-социального союза (ХСС) Маркусом Зедером этот вариант мог бы стать причиной для серьезных споров внутри правительства, говорится в материале.
Федеральный президент – это высший государственный пост в Германии. С 2017 года президентом ФРГ является Франк-Вальтер Штайнмайер. Главу государства избирает специально созываемое для этой цели Федеральное собрание, которое состоит из депутатов бундестага и представителей федеральных земель. Срок полномочий составляет пять лет, повторное избрание допускается только один раз. Первое лицо государства в основном выполняет представительские функции.
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Соглашение ЕС и США не включило обещания фон дер Ляйен о нулевых пошлинах
21 августа, 21:50
 
ПолитикаБанкиГЕРМАНИЯБаварияУрсула фон дер ЛяйенФридрих МерцSpiegelФедеральное собрание
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала