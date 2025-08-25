Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Бывший министр экономики ФРГ Роберт Хабек принял решение уйти из бундестага, сообщил таблоид Bild со ссылкой на сообщение Хабека коллегам. "Во время летних каникул я интенсивно размышлял, где и какую политическую силу я смогу развивать в ближайшие несколько лет… Мой путь должен вывести меня из бундестага", – написал Хабек своим однопартийцам. По данным Bild, он вернул свой депутатский мандат в понедельник и с 1 сентября уже не будет заседать в парламенте ФРГ. Ранее журнал Focus со ссылкой на источники сообщал, что экс-министр экономики Германии Роберт Хабек станет приглашенным преподавателем в Калифорнийском университете в Беркли.
17:34 25.08.2025 (обновлено: 17:35 25.08.2025)
 
Бывший министр экономики ФРГ уйдет из бундестага, пишут СМИ

Bild: экс-министр экономики ФРГ Хабек решил уйти из бундестага

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Флаг Германии. Архивное фото
© fotolia.com / DOC RABE Media
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Бывший министр экономики ФРГ Роберт Хабек принял решение уйти из бундестага, сообщил таблоид Bild со ссылкой на сообщение Хабека коллегам.
"Во время летних каникул я интенсивно размышлял, где и какую политическую силу я смогу развивать в ближайшие несколько лет… Мой путь должен вывести меня из бундестага", – написал Хабек своим однопартийцам.
По данным Bild, он вернул свой депутатский мандат в понедельник и с 1 сентября уже не будет заседать в парламенте ФРГ.
Ранее журнал Focus со ссылкой на источники сообщал, что экс-министр экономики Германии Роберт Хабек станет приглашенным преподавателем в Калифорнийском университете в Беркли.
