Бывший министр экономики ФРГ уйдет из бундестага, пишут СМИ

2025-08-25T17:34+0300

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Бывший министр экономики ФРГ Роберт Хабек принял решение уйти из бундестага, сообщил таблоид Bild со ссылкой на сообщение Хабека коллегам. "Во время летних каникул я интенсивно размышлял, где и какую политическую силу я смогу развивать в ближайшие несколько лет… Мой путь должен вывести меня из бундестага", – написал Хабек своим однопартийцам. По данным Bild, он вернул свой депутатский мандат в понедельник и с 1 сентября уже не будет заседать в парламенте ФРГ. Ранее журнал Focus со ссылкой на источники сообщал, что экс-министр экономики Германии Роберт Хабек станет приглашенным преподавателем в Калифорнийском университете в Беркли.

