ВАРШАВА, 25 авг – ПРАЙМ. Президент Польши Кароль Навроцкий внес в парламент законопроект об увеличении срока получения польского гражданства с трех до 10 лет. В настоящее время подать заявление о получении польского гражданства можно через три года после получения постоянного вида на жительство в стране. "В проекте закона я предлагаю новые решения в части получения польского гражданства. Польское гражданство является гордостью. Срок должен быть увеличен с трех до 10 лет", - сказал Навроцкий журналистам. Также он сообщил, что в отдельном законопроекте предлагает увеличить максимальное наказание за нелегальное пересечение польской границы с нынешних двух до пяти лет.
В Польше хотят увеличить срок получения польского гражданства
Навроцкий внес законопроект об увеличении срока получения гражданства с 3 до 10 лет
