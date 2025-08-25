Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше хотят увеличить срок получения польского гражданства - 25.08.2025
В Польше хотят увеличить срок получения польского гражданства
Президент Польши Кароль Навроцкий внес в парламент законопроект об увеличении срока получения польского гражданства с трех до 10 лет. | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T13:01+0300
2025-08-25T13:01+0300
экономика
общество
польша
кароль навроцкий
ВАРШАВА, 25 авг – ПРАЙМ. Президент Польши Кароль Навроцкий внес в парламент законопроект об увеличении срока получения польского гражданства с трех до 10 лет. В настоящее время подать заявление о получении польского гражданства можно через три года после получения постоянного вида на жительство в стране. "В проекте закона я предлагаю новые решения в части получения польского гражданства. Польское гражданство является гордостью. Срок должен быть увеличен с трех до 10 лет", - сказал Навроцкий журналистам. Также он сообщил, что в отдельном законопроекте предлагает увеличить максимальное наказание за нелегальное пересечение польской границы с нынешних двух до пяти лет.
польша
общество , польша, кароль навроцкий
Экономика, Общество , ПОЛЬША, Кароль Навроцкий
13:01 25.08.2025
 
В Польше хотят увеличить срок получения польского гражданства

Навроцкий внес законопроект об увеличении срока получения гражданства с 3 до 10 лет

© flickr.com / Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© flickr.com / Terra Libera
ВАРШАВА, 25 авг – ПРАЙМ. Президент Польши Кароль Навроцкий внес в парламент законопроект об увеличении срока получения польского гражданства с трех до 10 лет.
В настоящее время подать заявление о получении польского гражданства можно через три года после получения постоянного вида на жительство в стране.
"В проекте закона я предлагаю новые решения в части получения польского гражданства. Польское гражданство является гордостью. Срок должен быть увеличен с трех до 10 лет", - сказал Навроцкий журналистам.
Также он сообщил, что в отдельном законопроекте предлагает увеличить максимальное наказание за нелегальное пересечение польской границы с нынешних двух до пяти лет.
Экономика Общество ПОЛЬША Кароль Навроцкий
 
 
Заголовок открываемого материала