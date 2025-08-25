Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость нефти растет в начале недели - 25.08.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250825/neft-861191653.html
Стоимость нефти растет в начале недели
Стоимость нефти растет в начале недели - 25.08.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти растет в начале недели
Мировые цены на нефть в понедельник утром увеличиваются на фоне ожиданий по поводу перспектив поставок и монетарной политики в США, свидетельствуют данные... | 25.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром увеличиваются на фоне ожиданий по поводу перспектив поставок и монетарной политики в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.26 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,13% - до 67,31 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,22%, до 63,8 доллара. Внимание трейдеров сохраняется вокруг геополитических факторов, которые влияют на перспективы поставок нефти на рынок. Так, на прошлой неделе старший советник главы Белого дома по торговле Питер Наварро уклонился от ответа на вопрос, планируют ли США вводить дополнительные пошлины на товары из Китая за торговое сотрудничество с Россией. В то же время аналитики ANZ Research отметили, что Наварро заявлял, что ожидает удвоения ставки тарифов США на Индию 27 августа в качестве наказания за закупки российской нефти, пишет газета Wall Street Journal. Инвесторы также обращают внимание на перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, так как это отражается на стоимости доллара, к которой чувствительны цены на сырьевые активы. В пятницу глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил на симпозиуме в Джексон-Хоуле, что ограничительная денежно-кредитная политика ФРС, а также меняющийся прогноз и смещение баланса рисков вокруг инфляции и рынка труда "могут потребовать корректировки" курса. Такие комментарии поддержали ожидания по снижению ставки регулятором на ближайшем заседании.
08:15 25.08.2025
 
Стоимость нефти растет в начале недели

Нефть дорожает на ожиданиях перспектив поставок и монетарной политики в США

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром увеличиваются на фоне ожиданий по поводу перспектив поставок и монетарной политики в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.26 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,13% - до 67,31 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,22%, до 63,8 доллара.
Внимание трейдеров сохраняется вокруг геополитических факторов, которые влияют на перспективы поставок нефти на рынок. Так, на прошлой неделе старший советник главы Белого дома по торговле Питер Наварро уклонился от ответа на вопрос, планируют ли США вводить дополнительные пошлины на товары из Китая за торговое сотрудничество с Россией.
В то же время аналитики ANZ Research отметили, что Наварро заявлял, что ожидает удвоения ставки тарифов США на Индию 27 августа в качестве наказания за закупки российской нефти, пишет газета Wall Street Journal.
Инвесторы также обращают внимание на перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, так как это отражается на стоимости доллара, к которой чувствительны цены на сырьевые активы.
В пятницу глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил на симпозиуме в Джексон-Хоуле, что ограничительная денежно-кредитная политика ФРС, а также меняющийся прогноз и смещение баланса рисков вокруг инфляции и рынка труда "могут потребовать корректировки" курса. Такие комментарии поддержали ожидания по снижению ставки регулятором на ближайшем заседании.
