Цена нефти Brent с поставкой в октябре превысила 68 долларов за баррель
2025-08-25T11:50+0300
2025-08-25T11:50+0300
2025-08-25T11:56+0300
экономика
нефть
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут, в том числе цена барреля нефти марки Brent с поставкой в октябре поднялась выше 68 долларов впервые с 6 августа, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 11.41 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,41% относительно предыдущего закрытия, до 68,01 доллара за баррель.Стоимость ноябрьских фьючерсов Brent росла на 0,37%, до 67,47 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,52%, до 63,99 доллара.
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут, в том числе цена барреля нефти марки Brent с поставкой в октябре поднялась выше 68 долларов впервые с 6 августа, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.41 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,41% относительно предыдущего закрытия, до 68,01 доллара за баррель.
Стоимость ноябрьских фьючерсов Brent росла на 0,37%, до 67,47 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,52%, до 63,99 доллара.
