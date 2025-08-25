https://1prime.ru/20250825/neft-861203034.html

Цена нефти Brent с поставкой в октябре превысила 68 долларов за баррель

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут, в том числе цена барреля нефти марки Brent с поставкой в октябре поднялась выше 68 долларов впервые с 6 августа, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 11.41 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,41% относительно предыдущего закрытия, до 68,01 доллара за баррель.Стоимость ноябрьских фьючерсов Brent росла на 0,37%, до 67,47 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,52%, до 63,99 доллара.

