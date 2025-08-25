Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена нефти Brent с поставкой в октябре превысила 68 долларов за баррель - 25.08.2025
Цена нефти Brent с поставкой в октябре превысила 68 долларов за баррель
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут, в том числе цена барреля нефти марки Brent с поставкой в октябре поднялась выше 68 долларов впервые с 6 августа, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 11.41 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,41% относительно предыдущего закрытия, до 68,01 доллара за баррель.Стоимость ноябрьских фьючерсов Brent росла на 0,37%, до 67,47 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,52%, до 63,99 доллара.
нефть
Экономика, Нефть
11:50 25.08.2025 (обновлено: 11:56 25.08.2025)
 
Цена нефти Brent с поставкой в октябре превысила 68 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в октябре превысила 68 долларов за баррель

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут, в том числе цена барреля нефти марки Brent с поставкой в октябре поднялась выше 68 долларов впервые с 6 августа, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.41 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,41% относительно предыдущего закрытия, до 68,01 доллара за баррель.
Стоимость ноябрьских фьючерсов Brent росла на 0,37%, до 67,47 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,52%, до 63,99 доллара.
