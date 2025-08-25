https://1prime.ru/20250825/neft-861212225.html
Цены на нефть растут на фоне ряда факторов
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем увеличиваются, инвесторы оценивают геополитическую ситуацию, которая может повлиять на поставки нефти, и обращают внимание на монетарную политику Федрезерва, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.29 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,64% - до 67,65 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,77%, до 64,15 доллара. Инвесторы продолжают ожидать новостей по геополитике, в частности касательно мер США по отношению к Индии и Китаю. На прошлой неделе американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США не вводят новых импортных пошлин против Китайской Народной Республики за торговое партнерство с Россией, поскольку нынешняя ставка на ввоз китайских товаров и так высокая. Также старший советник главы Белого дома по торговле Питер Наварро заявлял, что Штаты не меняют свою позицию в отношении дополнительных импортных пошлин на товары из Индии за торговое сотрудничество с Россией и намерены ввести их с 27 августа. Рынки также следят за денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы (ФРС) США, так как это отражается на стоимости доллара, к которой чувствительны цены на сырьевые активы. В пятницу глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил на симпозиуме в Джексон-Хоуле, что ограничительная денежно-кредитная политика ФРС, а также меняющийся прогноз и смещение баланса рисков вокруг инфляции и рынка труда "могут потребовать корректировки" курса. Такие комментарии поддержали ожидания по снижению ставки регулятором на ближайшем заседании.
