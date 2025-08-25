Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть ускорили рост до более чем 1,5 процентов - 25.08.2025
Цены на нефть ускорили рост до более чем 1,5 процентов
Цены на нефть ускорили рост до более чем 1,5 процентов - 25.08.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть ускорили рост до более чем 1,5 процентов
Мировые цены на нефть в понедельник вечером усилили рост до более чем 1,5%, свидетельствуют данные торгов. | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T18:53+0300
2025-08-25T18:53+0300
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером усилили рост до более чем 1,5%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.47 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,68% - до 68,36 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 2,03%, до 64,95 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала на 0,6-0,7%. Стоимость нефти растет четвертую торговую сессию подряд, за предыдущие три дня Brent подорожал более чем на 3%, WTI - более на 2%. Трейдеры продолжают следить за переговорами вокруг украинского конфликта. Как отмечают аналитики, рынок беспокоит перспектива того, что договоренности не будут достигнуты. "Рынок несколько обеспокоен тем, что эти мирные переговоры ни к чему не приведут", - цитирует агентство Блумберг главу отдела сырьевой стратегии Saxo Bank A/S Оле Хансена (Ole Hansen).
нефть
Энергетика, Нефть
18:53 25.08.2025
 
Цены на нефть ускорили рост до более чем 1,5 процентов

Цена нефти марки Brent выросла до 68,36 доллара за баррель

Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером усилили рост до более чем 1,5%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.47 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,68% - до 68,36 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 2,03%, до 64,95 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала на 0,6-0,7%.
Стоимость нефти растет четвертую торговую сессию подряд, за предыдущие три дня Brent подорожал более чем на 3%, WTI - более на 2%.
Трейдеры продолжают следить за переговорами вокруг украинского конфликта. Как отмечают аналитики, рынок беспокоит перспектива того, что договоренности не будут достигнуты.
"Рынок несколько обеспокоен тем, что эти мирные переговоры ни к чему не приведут", - цитирует агентство Блумберг главу отдела сырьевой стратегии Saxo Bank A/S Оле Хансена (Ole Hansen).
