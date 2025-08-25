https://1prime.ru/20250825/neft-861228436.html

Цены на нефть ускорили рост до более чем 1,5 процентов

Цены на нефть ускорили рост до более чем 1,5 процентов - 25.08.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть ускорили рост до более чем 1,5 процентов

Мировые цены на нефть в понедельник вечером усилили рост до более чем 1,5%, свидетельствуют данные торгов. | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T18:53+0300

2025-08-25T18:53+0300

2025-08-25T18:53+0300

энергетика

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером усилили рост до более чем 1,5%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.47 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,68% - до 68,36 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 2,03%, до 64,95 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала на 0,6-0,7%. Стоимость нефти растет четвертую торговую сессию подряд, за предыдущие три дня Brent подорожал более чем на 3%, WTI - более на 2%. Трейдеры продолжают следить за переговорами вокруг украинского конфликта. Как отмечают аналитики, рынок беспокоит перспектива того, что договоренности не будут достигнуты. "Рынок несколько обеспокоен тем, что эти мирные переговоры ни к чему не приведут", - цитирует агентство Блумберг главу отдела сырьевой стратегии Saxo Bank A/S Оле Хансена (Ole Hansen).

https://1prime.ru/20250825/neft-861212225.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть