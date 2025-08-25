https://1prime.ru/20250825/neft-861230508.html
Цена барреля нефти марки WTI поднялась выше 65 долларов
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пределах 2%, а стоимость одного барреля американской марки WTI впервые с начала августа поднялась выше 65 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 19.35 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,68% - до 68,36 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,14% - до 65,03 доллара, показатель впервые с 7 августа находится выше отметки в 65 долларов.
