Цена барреля нефти марки Brent превысила 69 долларов - 25.08.2025
Цена барреля нефти марки Brent превысила 69 долларов
Мировые цены на нефть растут на 2%, а стоимость одного барреля марки Brent с поставкой в октябре впервые с начала августа превысила 69 долларов
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 2%, а стоимость одного барреля марки Brent с поставкой в октябре впервые с начала августа превысила 69 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 19.44 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,9% - до 69,02 доллара за баррель, показатель впервые с 6 августа находится выше 69 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,18% - до 65,05 доллара.
нефть
Нефть
19:55 25.08.2025
 
Цена барреля нефти марки Brent превысила 69 долларов

Цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent выше $69 за баррель впервые с 6 августа

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 2%, а стоимость одного барреля марки Brent с поставкой в октябре впервые с начала августа превысила 69 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.44 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,9% - до 69,02 доллара за баррель, показатель впервые с 6 августа находится выше 69 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,18% - до 65,05 доллара.
Цены на нефть растут на фоне ряда факторов
