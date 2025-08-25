https://1prime.ru/20250825/neft-861230649.html
Цена барреля нефти марки Brent превысила 69 долларов
Цена барреля нефти марки Brent превысила 69 долларов
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 2%, а стоимость одного барреля марки Brent с поставкой в октябре впервые с начала августа превысила 69 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 19.44 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,9% - до 69,02 доллара за баррель, показатель впервые с 6 августа находится выше 69 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,18% - до 65,05 доллара.
