https://1prime.ru/20250825/neft-861230649.html

Цена барреля нефти марки Brent превысила 69 долларов

Цена барреля нефти марки Brent превысила 69 долларов - 25.08.2025, ПРАЙМ

Цена барреля нефти марки Brent превысила 69 долларов

Мировые цены на нефть растут на 2%, а стоимость одного барреля марки Brent с поставкой в октябре впервые с начала августа превысила 69 долларов, следует из... | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T19:55+0300

2025-08-25T19:55+0300

2025-08-25T19:55+0300

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/83488/58/834885855_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_49ed50effaf8de7058a92024235f02e6.jpg

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 2%, а стоимость одного барреля марки Brent с поставкой в октябре впервые с начала августа превысила 69 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 19.44 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,9% - до 69,02 доллара за баррель, показатель впервые с 6 августа находится выше 69 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,18% - до 65,05 доллара.

https://1prime.ru/20250825/neft-861212225.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть