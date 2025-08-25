Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
энергетика
нефть
бразилия
южная корея
petrobras
нефть, бразилия, южная корея, petrobras
Энергетика, Нефть, БРАЗИЛИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Petrobras
17:59 25.08.2025
 
Petrobras заявила о планах увеличить добычу сырья

Глава Petrobras Шамбриар не видит поводов для ограничения нефтедобычи

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Petrobras планирует увеличивать добычу сырья, поскольку это повышает денежный поток компании, даже если цены на нефть ещё значительно снизятся, сказала гендиректор этой бразильской нефтегазовой компании Магда Шамбриар (Magda Chambriard).
"Наибольший эффект на нас оказало увеличение добычи. Это значительно увеличивает денежный поток компании", - сказала Шамбриар в интервью агентству Блумберг.
При этом глава бразильской компании ожидает, что цены на нефть в следующем году останутся на текущих уровнях или немного снизятся. Она также отметила, что не верит прогнозам, указывающим на рост цен на сырье в 2027 году: "Все эти прогнозы объединяет то, что они все неверны".
Но, как отметила глава компании, даже наименее прибыльные проекты Petrobras приносят деньги до тех пор, пока стоимость нефти остается выше 45 долларов за баррель, поэтому "нет смысла сдерживаться".
Шамбриар рассказала агентству об ожидаемом прибытии двух плавучих установок, которые помогут увеличить добычу на крупнейшем нефтяном месторождении Бразилии Buzios до более чем 1 миллиона баррелей в сутки. Одно из них уже направляется в страну, другое в октябре покинет Южную Корею. Чтобы начать наращивание добычи на несколько недель быстрее, Petrobras уже проводит инспекции этих платформ.
Она также добавила, что пятилетний план расходов Petrobras подразумевает сокращение инвестиций в геологическую разведку. Текущий план предусматривает выделение 3 миллиардов долларов на бурение 15 скважин до 2029 года, но Шамбриар подчеркнула, что компания не будет брать на себя обязательств такого объема инвестиций.
Petrobras - энергетическая компания, работающая по большей части в Бразилии. Основана в 1953 году.
Работа нефтяных станков - качалок - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Норвежская Equinor обнаружила новые залежи нефти и газа в Северном море
