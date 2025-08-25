Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана - 25.08.2025
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T14:13+0300
2025-08-25T14:18+0300
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в сфере энергетики и транспорта, сообщает пресс-служба Кремля. "Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в сфере энергетики и транспорта", - говорится в сообщении.Также отмечается, что президенты в ходе беседы затронули ситуацию вокруг иранской ядерной программы и развитие событий в регионе Южного Кавказа. Президенты также условились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае
нефть, газ, иран, владимир путин, масуд пезешкиан
Политика, Нефть, Газ, ИРАН, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
14:13 25.08.2025 (обновлено: 14:18 25.08.2025)
 
© POOL | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В. Путина и президента Ирана М. Пезешкиана
Встреча президента РФ В. Путина и президента Ирана М. Пезешкиана
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в сфере энергетики и транспорта, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в сфере энергетики и транспорта", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что президенты в ходе беседы затронули ситуацию вокруг иранской ядерной программы и развитие событий в регионе Южного Кавказа. Президенты также условились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае
ПолитикаНефтьГазИРАНВладимир ПутинМасуд Пезешкиан
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
