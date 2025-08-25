https://1prime.ru/20250825/razgovor-861209566.html

Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в сфере энергетики и транспорта, сообщает пресс-служба Кремля. "Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в сфере энергетики и транспорта", - говорится в сообщении.Также отмечается, что президенты в ходе беседы затронули ситуацию вокруг иранской ядерной программы и развитие событий в регионе Южного Кавказа. Президенты также условились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае

