https://1prime.ru/20250825/razgovor-861209566.html
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана - 25.08.2025, ПРАЙМ
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T14:13+0300
2025-08-25T14:13+0300
2025-08-25T14:18+0300
политика
нефть
газ
иран
владимир путин
масуд пезешкиан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/11/854288839_0:110:2795:1682_1920x0_80_0_0_4598b76a47a18c49b245b18d8818d1fb.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в сфере энергетики и транспорта, сообщает пресс-служба Кремля. "Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в сфере энергетики и транспорта", - говорится в сообщении.Также отмечается, что президенты в ходе беседы затронули ситуацию вокруг иранской ядерной программы и развитие событий в регионе Южного Кавказа. Президенты также условились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае
https://1prime.ru/20250824/izrail-861186141.html
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/11/854288839_203:0:2592:1792_1920x0_80_0_0_0412cf256b3948991c238c5c7ee727d6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, газ, иран, владимир путин, масуд пезешкиан
Политика, Нефть, Газ, ИРАН, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
Кремль: Путин и Пезешкиан обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в сфере энергетики и транспорта, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в сфере энергетики и транспорта", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что президенты в ходе беседы затронули ситуацию вокруг иранской ядерной программы и развитие событий в регионе Южного Кавказа. Президенты также условились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае
МИД Ирана назвал удары Израиля по Йемену военным преступлением