В Ботсване объявили режим ЧП из-за перебоев с поставками лекарств

2025-08-25T18:23+0300

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Президент Ботсваны Дума Гидеон Боко объявил режим чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения на фоне того, что в больницах страны не хватает необходимых лекарств и расходных материалов. "Я объявляю режим чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения", - заявил президент в обращении к нации, трансляцию которого вел местный телеканал BTV. Боко уточнил, что централизованная цепочка поставок медицинских товаров дала сбой, из-за чего по всей стране случились перебои в поставках лекарств. По словам президента, военные будут курировать экстренную раздачу лекарств, а первые грузовики с медикаментами покинут столицу Габороне и направятся в отдаленные районы к вечеру понедельника.

бизнес, общество , ботсвана