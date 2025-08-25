Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ботсване объявили режим ЧП из-за перебоев с поставками лекарств - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250825/rezhim-861226920.html
В Ботсване объявили режим ЧП из-за перебоев с поставками лекарств
В Ботсване объявили режим ЧП из-за перебоев с поставками лекарств - 25.08.2025, ПРАЙМ
В Ботсване объявили режим ЧП из-за перебоев с поставками лекарств
Президент Ботсваны Дума Гидеон Боко объявил режим чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения на фоне того, что в больницах страны не... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T18:23+0300
2025-08-25T18:23+0300
экономика
бизнес
общество
ботсвана
https://cdnn.1prime.ru/img/82733/26/827332605_0:122:1500:966_1920x0_80_0_0_afbbef58f05f5960a692ed8a04d2b25c.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Президент Ботсваны Дума Гидеон Боко объявил режим чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения на фоне того, что в больницах страны не хватает необходимых лекарств и расходных материалов. "Я объявляю режим чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения", - заявил президент в обращении к нации, трансляцию которого вел местный телеканал BTV. Боко уточнил, что централизованная цепочка поставок медицинских товаров дала сбой, из-за чего по всей стране случились перебои в поставках лекарств. По словам президента, военные будут курировать экстренную раздачу лекарств, а первые грузовики с медикаментами покинут столицу Габороне и направятся в отдаленные районы к вечеру понедельника.
https://1prime.ru/20250815/rynok-860761620.html
ботсвана
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82733/26/827332605_120:0:1453:1000_1920x0_80_0_0_a1d2da04e6de8eee2a51a77d17be8034.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , ботсвана
Экономика, Бизнес, Общество , Ботсвана
18:23 25.08.2025
 
В Ботсване объявили режим ЧП из-за перебоев с поставками лекарств

В Ботсване объявили режим ЧП в области здравоохранения из-за поставок лекарств

© РИА Новости . Максим БогодвидТаблетки
Таблетки - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Таблетки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Президент Ботсваны Дума Гидеон Боко объявил режим чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения на фоне того, что в больницах страны не хватает необходимых лекарств и расходных материалов.
"Я объявляю режим чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения", - заявил президент в обращении к нации, трансляцию которого вел местный телеканал BTV.
Боко уточнил, что централизованная цепочка поставок медицинских товаров дала сбой, из-за чего по всей стране случились перебои в поставках лекарств. По словам президента, военные будут курировать экстренную раздачу лекарств, а первые грузовики с медикаментами покинут столицу Габороне и направятся в отдаленные районы к вечеру понедельника.
Таблетки - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
Межправсовет ЕАЭС утвердил концепции развития общего рынка лекарств
15 августа, 13:18
 
ЭкономикаБизнесОбществоБотсвана
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала