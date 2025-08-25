https://1prime.ru/20250825/rezhim-861226920.html
В Ботсване объявили режим ЧП из-за перебоев с поставками лекарств
В Ботсване объявили режим ЧП из-за перебоев с поставками лекарств
экономика
бизнес
общество
ботсвана
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Президент Ботсваны Дума Гидеон Боко объявил режим чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения на фоне того, что в больницах страны не хватает необходимых лекарств и расходных материалов. "Я объявляю режим чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения", - заявил президент в обращении к нации, трансляцию которого вел местный телеканал BTV. Боко уточнил, что централизованная цепочка поставок медицинских товаров дала сбой, из-за чего по всей стране случились перебои в поставках лекарств. По словам президента, военные будут курировать экстренную раздачу лекарств, а первые грузовики с медикаментами покинут столицу Габороне и направятся в отдаленные районы к вечеру понедельника.
ботсвана
