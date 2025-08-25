https://1prime.ru/20250825/rossija-861189339.html

В России призвали избавляться от стереотипов в отношении Африки

В России призвали избавляться от стереотипов в отношении Африки

МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Российским предпринимателям надо избавляться от ложных стереотипов в отношении Африки, на континенте немало стран, благоприятных для ведения бизнеса, заявила РИА Новости глава российского торгового дома в Найроби, представитель общероссийской общественной организации МСП "Новая формация" в Кении Анна Семенова. "В инертности российских и африканских предпринимателей сегодня нет ничего странного. К сожалению, наши деловые люди практически ничего не знают друг о друге. Они лишь начинают присматриваться. Ведь после распада СССР все контакты с Африкой сошли в принципе на нет", - сказала она. По ее словам, "у отечественных предпринимателей к тому же много сегодня страхов из-за огромного количества ложных стереотипов: большинство не сомневается, что в Африке опасно, что иметь с ней дело – жуткая головная боль". "Но Африка – разная. Та же Кения, к примеру, весьма развитое государство с точки зрения инфраструктуры. Плюс безопасное", - заметила собеседница агентства. "Впрочем, комфортна для ведения бизнеса на континенте, разумеется, не только Кения. К таким странам можно отнести и Сенегал с Гамбией, куда мы организовывали бизнес-миссии для Минпромторга РФ. Благоприятными условиями для деловых людей отличаются также, например, ЮАР, Марокко, Нигерия, Руанда, Египет. Неудивительно, что вслед за Кенией в наших планах – открытие российских торговых домов и в других странах Африки", - заключила Семенова. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

