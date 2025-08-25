https://1prime.ru/20250825/rossija-861189339.html
В России призвали избавляться от стереотипов в отношении Африки
В России призвали избавляться от стереотипов в отношении Африки - 25.08.2025, ПРАЙМ
В России призвали избавляться от стереотипов в отношении Африки
Российским предпринимателям надо избавляться от ложных стереотипов в отношении Африки, на континенте немало стран, благоприятных для ведения бизнеса, заявила... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T02:45+0300
2025-08-25T02:45+0300
2025-08-25T02:45+0300
экономика
мировая экономика
африка
кения
сенегал
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861189339.jpg?1756079155
МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Российским предпринимателям надо избавляться от ложных стереотипов в отношении Африки, на континенте немало стран, благоприятных для ведения бизнеса, заявила РИА Новости глава российского торгового дома в Найроби, представитель общероссийской общественной организации МСП "Новая формация" в Кении Анна Семенова.
"В инертности российских и африканских предпринимателей сегодня нет ничего странного. К сожалению, наши деловые люди практически ничего не знают друг о друге. Они лишь начинают присматриваться. Ведь после распада СССР все контакты с Африкой сошли в принципе на нет", - сказала она.
По ее словам, "у отечественных предпринимателей к тому же много сегодня страхов из-за огромного количества ложных стереотипов: большинство не сомневается, что в Африке опасно, что иметь с ней дело – жуткая головная боль".
"Но Африка – разная. Та же Кения, к примеру, весьма развитое государство с точки зрения инфраструктуры. Плюс безопасное", - заметила собеседница агентства.
"Впрочем, комфортна для ведения бизнеса на континенте, разумеется, не только Кения. К таким странам можно отнести и Сенегал с Гамбией, куда мы организовывали бизнес-миссии для Минпромторга РФ. Благоприятными условиями для деловых людей отличаются также, например, ЮАР, Марокко, Нигерия, Руанда, Египет. Неудивительно, что вслед за Кенией в наших планах – открытие российских торговых домов и в других странах Африки", - заключила Семенова.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
африка
кения
сенегал
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, африка, кения, сенегал, минпромторг
Экономика, Мировая экономика, АФРИКА, Кения, СЕНЕГАЛ, Минпромторг
В России призвали избавляться от стереотипов в отношении Африки
Семенова: российским бизнесменам надо избавляться от стереотипов в отношении Африки
МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Российским предпринимателям надо избавляться от ложных стереотипов в отношении Африки, на континенте немало стран, благоприятных для ведения бизнеса, заявила РИА Новости глава российского торгового дома в Найроби, представитель общероссийской общественной организации МСП "Новая формация" в Кении Анна Семенова.
"В инертности российских и африканских предпринимателей сегодня нет ничего странного. К сожалению, наши деловые люди практически ничего не знают друг о друге. Они лишь начинают присматриваться. Ведь после распада СССР все контакты с Африкой сошли в принципе на нет", - сказала она.
По ее словам, "у отечественных предпринимателей к тому же много сегодня страхов из-за огромного количества ложных стереотипов: большинство не сомневается, что в Африке опасно, что иметь с ней дело – жуткая головная боль".
"Но Африка – разная. Та же Кения, к примеру, весьма развитое государство с точки зрения инфраструктуры. Плюс безопасное", - заметила собеседница агентства.
"Впрочем, комфортна для ведения бизнеса на континенте, разумеется, не только Кения. К таким странам можно отнести и Сенегал с Гамбией, куда мы организовывали бизнес-миссии для Минпромторга РФ. Благоприятными условиями для деловых людей отличаются также, например, ЮАР, Марокко, Нигерия, Руанда, Египет. Неудивительно, что вслед за Кенией в наших планах – открытие российских торговых домов и в других странах Африки", - заключила Семенова.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.