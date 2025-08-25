Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Участники саммита ШОС в КНР примут "Тяньцзиньскую декларацию" - 25.08.2025
Участники саммита ШОС в КНР примут "Тяньцзиньскую декларацию"
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Участники саммита ШОС в Тяньцзине примут ряд итоговых документов, в том числе "Тяньцзиньскую декларацию", рассказал в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "На саммите будут приняты итоговые документы, включая "Тяньцзиньскую декларацию Совета глав государств ШОС", - отметил он. "Государства-члены планируют опубликовать декларацию саммита в контексте 80-летия Победы и 80-летия основания ООН, чтобы единым фронтом выступить с общей позицией ШОС по важным международным и региональным вопросам", - пояснил Чжан Ханьхуэй. "Будут определены стратегии развития ШОС на следующий этап на основе консенсуса и желания государств-членов в области практического сотрудничества", - заключил он. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка. Саммит ШОС пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
08:41 25.08.2025
 
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Участники саммита ШОС в Тяньцзине примут ряд итоговых документов, в том числе "Тяньцзиньскую декларацию", рассказал в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"На саммите будут приняты итоговые документы, включая "Тяньцзиньскую декларацию Совета глав государств ШОС", - отметил он.
"Государства-члены планируют опубликовать декларацию саммита в контексте 80-летия Победы и 80-летия основания ООН, чтобы единым фронтом выступить с общей позицией ШОС по важным международным и региональным вопросам", - пояснил Чжан Ханьхуэй.
"Будут определены стратегии развития ШОС на следующий этап на основе консенсуса и желания государств-членов в области практического сотрудничества", - заключил он.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Саммит ШОС пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
В Кыргызстане назвали безвизовое пространство одной из главных целей ШОС
24 июля, 12:11
