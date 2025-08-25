https://1prime.ru/20250825/shos-861194008.html

Участники саммита ШОС в КНР примут "Тяньцзиньскую декларацию"

Участники саммита ШОС в КНР примут "Тяньцзиньскую декларацию" - 25.08.2025, ПРАЙМ

Участники саммита ШОС в КНР примут "Тяньцзиньскую декларацию"

Участники саммита ШОС в Тяньцзине примут ряд итоговых документов, в том числе "Тяньцзиньскую декларацию", рассказал в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан... | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T08:41+0300

2025-08-25T08:41+0300

2025-08-25T08:41+0300

экономика

мировая экономика

китай

рф

индия

шос

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/83749/81/837498179_0:16:2783:1581_1920x0_80_0_0_2693bfd33bc8b34755d2efee6f07f00c.jpg

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Участники саммита ШОС в Тяньцзине примут ряд итоговых документов, в том числе "Тяньцзиньскую декларацию", рассказал в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "На саммите будут приняты итоговые документы, включая "Тяньцзиньскую декларацию Совета глав государств ШОС", - отметил он. "Государства-члены планируют опубликовать декларацию саммита в контексте 80-летия Победы и 80-летия основания ООН, чтобы единым фронтом выступить с общей позицией ШОС по важным международным и региональным вопросам", - пояснил Чжан Ханьхуэй. "Будут определены стратегии развития ШОС на следующий этап на основе консенсуса и желания государств-членов в области практического сотрудничества", - заключил он. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка. Саммит ШОС пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.

https://1prime.ru/20250724/shos-859874833.html

китай

рф

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, рф, индия, шос, оон