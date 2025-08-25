https://1prime.ru/20250825/simvolika-861209728.html
Президент Польши предложил уравнять бандеровскую и фашистскую символики
Президент Польши предложил уравнять бандеровскую и фашистскую символики - 25.08.2025, ПРАЙМ
Президент Польши предложил уравнять бандеровскую и фашистскую символики
Президент Польши Кароль Навроцкий предлагает законодательно приаовнять бандеровскую символику к фашистской. | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T14:16+0300
2025-08-25T14:16+0300
2025-08-25T14:16+0300
политика
россия
польша
германия
украина
кароль навроцкий
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858122689_0:95:1200:770_1920x0_80_0_0_51d2f50efd2847d6917469e09634544a.jpg
ВАРШАВА, 25 авг – ПРАЙМ. Президент Польши Кароль Навроцкий предлагает законодательно приаовнять бандеровскую символику к фашистской. "Я считаю, что мы должны включить в проект закона очень важный лозунг: стоп бандеровщине, и в уголовном кодексе приравнять бандеровский символ с символами, которые соответствуют немецкому национал-социализму, который по простому называется фашизмом, советскому коммунизму", - сказал Навроцкий журналистам. Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* остаются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.*Террористические организации, запрещены в России.
https://1prime.ru/20250806/polsha-860365654.html
польша
германия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858122689_0:75:1200:975_1920x0_80_0_0_9183646ccdb0d7ef8a5f087b658691e3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, польша, германия, украина, кароль навроцкий
Политика, РОССИЯ, ПОЛЬША, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Кароль Навроцкий
Президент Польши предложил уравнять бандеровскую и фашистскую символики
Навроцкий предложил законодательно уравнять бандеровскую и фашистскую символики
ВАРШАВА, 25 авг – ПРАЙМ. Президент Польши Кароль Навроцкий предлагает законодательно приаовнять бандеровскую символику к фашистской.
"Я считаю, что мы должны включить в проект закона очень важный лозунг: стоп бандеровщине, и в уголовном кодексе приравнять бандеровский символ с символами, которые соответствуют немецкому национал-социализму, который по простому называется фашизмом, советскому коммунизму", - сказал Навроцкий журналистам.
Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* остаются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
*Террористические организации, запрещены в России.
"Более жесткий": в Германии выяснили планы Навроцкого против Украины и ЕС