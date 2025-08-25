Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Польши предложил уравнять бандеровскую и фашистскую символики - 25.08.2025, ПРАЙМ
Президент Польши предложил уравнять бандеровскую и фашистскую символики
2025-08-25T14:16+0300
2025-08-25T14:16+0300
политика
россия
польша
германия
украина
кароль навроцкий
ВАРШАВА, 25 авг – ПРАЙМ. Президент Польши Кароль Навроцкий предлагает законодательно приаовнять бандеровскую символику к фашистской. "Я считаю, что мы должны включить в проект закона очень важный лозунг: стоп бандеровщине, и в уголовном кодексе приравнять бандеровский символ с символами, которые соответствуют немецкому национал-социализму, который по простому называется фашизмом, советскому коммунизму", - сказал Навроцкий журналистам. Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* остаются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.*Террористические организации, запрещены в России.
россия, польша, германия, украина, кароль навроцкий
Политика, РОССИЯ, ПОЛЬША, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Кароль Навроцкий
14:16 25.08.2025
 
Президент Польши предложил уравнять бандеровскую и фашистскую символики

Навроцкий предложил законодательно уравнять бандеровскую и фашистскую символики

Президент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий
© Фото : Official social media page of Karol Nawrocki
ВАРШАВА, 25 авг – ПРАЙМ. Президент Польши Кароль Навроцкий предлагает законодательно приаовнять бандеровскую символику к фашистской.
"Я считаю, что мы должны включить в проект закона очень важный лозунг: стоп бандеровщине, и в уголовном кодексе приравнять бандеровский символ с символами, которые соответствуют немецкому национал-социализму, который по простому называется фашизмом, советскому коммунизму", - сказал Навроцкий журналистам.
Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* остаются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
*Террористические организации, запрещены в России.
"Более жесткий": в Германии выяснили планы Навроцкого против Украины и ЕС
6 августа, 08:23
 
ПолитикаРОССИЯПОЛЬШАГЕРМАНИЯУКРАИНАКароль Навроцкий
 
 
