Президент Польши предложил уравнять бандеровскую и фашистскую символики

политика

россия

польша

германия

украина

кароль навроцкий

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858122689_0:95:1200:770_1920x0_80_0_0_51d2f50efd2847d6917469e09634544a.jpg

ВАРШАВА, 25 авг – ПРАЙМ. Президент Польши Кароль Навроцкий предлагает законодательно приаовнять бандеровскую символику к фашистской. "Я считаю, что мы должны включить в проект закона очень важный лозунг: стоп бандеровщине, и в уголовном кодексе приравнять бандеровский символ с символами, которые соответствуют немецкому национал-социализму, который по простому называется фашизмом, советскому коммунизму", - сказал Навроцкий журналистам. Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* остаются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.*Террористические организации, запрещены в России.

